Def, resta l’incognita Superbonus 

Il conto del Superbonus è la prima delle incognite che gravano ancora sul Def, che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare domani. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lo ha già definito «asciutto»: ma per quanto essenziale possa essere il risultato finale, il Documento di economia e finanza dipende da alcune variabili che restano da definire.

Oggi potrebbe essere la giornata risolutiva per chiarire il quadro macroeconomico previsto dal Governo, con riferimento alle cifre delle agevolazioni per le ristrutturazioni. L'Agenzia delle entrate fornirà infatti al Mef il consuntivo delle ultime comunicazioni raccolte fino al 4 aprile sugli sconti in fattura e le cessioni dei crediti dei bonus edilizi per le spese del 2023 e per le rate residue delle detrazioni 2020, 2021 e 2022. Quella della settimana scorsa è stata l'ultima finestra utile per comunicare i dati alle Entrate, vista l'eliminazione della remissione in bonis prevista dal decreto di fine marzo, e ora il passaggio dall'Agenzia al ministero consentirà ai tecnici di Via XX Settembre di ricalcolare l'impatto dei bonus sui conti pubblici. Sul deficit, ma ancora di più sul debito.

Nella Nadef l'indebitamento netto di quest'anno era fissato al 4,3% del Pil e il debito al 140,1%. Il Governo intende mantenersi il più possibile in linea con quelle stime e, se così fosse, presenterebbe nel Def solo il quadro tendenziale. Per il 2024 l'asticella del debito ondeggia infatti ancora intorno al 140% del Pil. Se però, una volta conosciuto il concreto onere delle detrazioni edilizie, i numeri dovessero distanziarsi molto da quelli di settembre, al tendenziale potrebbe aggiungersi anche il quadro programmatico.

Gli ultimi conteggi sui bonus sono quelli forniti dal sottosegretario all'Economia, Federico Freni: oltre 210 miliardi. Una cifra monstre che supera quella del Pnrr e che impressiona anche alla luce del recente allarme lanciato dagli scienziati sull'arretramento della sanità pubblica per mancanza di fondi. Nella giornata mondiale della salute, il tema è tornato alla ribalta per l'appello lanciato dal sindacato dei medici ospedalieri. Già dal Def, dice il segretario di Anaao-Assomed, Pierino Di Silverio, il Governo «deve fare una scelta coraggiosa: riconoscere l'esigenza più grande di questo Paese, quella di salvare i due pilastri del welfare-state, sanità e istruzione. Tutto il resto è secondario».

