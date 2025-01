«DeepSeek ha rubato i nostri dati per la sua intelligenza artificiale» 

New York. DeepSeek ha usato i modelli di OpenAI per addestrare la sua chatbot. Gli Stati Uniti alzano il tiro e accusano la società cinese che ha mandato in tilt la Silicon Valley di comportamento sleale e furto di proprietà intellettuale tramite la «distillazione», pratica che consente ai modelli più piccoli di ottenere performance migliori attingendo la loro conoscenza da modelli più grandi. La rivale cinese Alibaba peraltro ha lanciato la sua versione di intelligenza artificiale, nota come Qwen2.5 Max, affermando che può «raggiunge prestazioni competitive rispetto ai modelli di livello superiore», ossia della cinese DeepSeek-V3, di GPT-4o di OpenAI e di Llama-3.1-405B di Meta.

Nonostante la sfida interna, DeepSeek trema di più di fronte alle accuse americane, che rischiano di tradursi in una ulteriore stretta da parte dell’amministrazione Trump con nuovi dazi contro la Cina. OpenAI e Microsoft - uno dei maggiori investitori della startup guidata da Sam Altman - hanno avviato indagini per accertare se DeepSeek ha usato i suoi modelli di IA per addestrare la sua chatbot, attingendo alla tecnologia americana senza autorizzazione. OpenAI e Microsoft hanno riscontrato tentativi da parte di entità con sede in Cina di esfiltrare grandi volumi di dati usando l’API (application programmaning interface) di OpenAI.

Intanto, l’app di DeepSeek, la start up cinese che ha riacceso la corsa all’intelligenza artificiale sfidando i big americani, non è più disponibile nei negozi digitali in Italia. E non ci sono spiegazioni ufficiali. «Non so se è merito nostro oppure no, abbiamo chiesto informazioni. La società ha 20 giorni di tempo per rispondere», ha detto Pasquale Stanzione, Garante della Privacy.

