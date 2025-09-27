VaiOnline
L’allarme
28 settembre 2025 alle 00:57

«Deepfake a 50 dollari e in crescita esponenziale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Servono solo 50 dollari per realizzare un deepfake video, 30 per uno audio, circa 400 volte meno di pochi anni fa. A lanciare l’allarme sui programmi che falsificano con l’intelligenza artificiale immagini e voci (poi usati per truffe, disinformazione e adescamento sessuale anche di minori) è il Global Research and Analysis Team di Kaspersky, dopo aver scoperto sul dark web una serie di annunci in inglese e russo sull’economicità dei programmi per realizzare i superfalsi. «Le inserzioni pubblicitarie - spiegano gli esperti - offrono varie opzioni, tra cui lo scambio di volti in tempo reale durante videochiamate su piattaforme di videoconferenza o app di messaggistica, la sostituzione del volto per bypassare procedure di verifica dell’identità, la manipolazione del feed della fotocamera su dispositivi target». In pochi anni il fenomento è cresciuto esponenzialmente. Secondo i dati combinati di Resemble.AI e AI Incident Database, dal 2017 al 2022 ci sono stati 22 incidenti registrati. Nel 2023 il numero è quasi raddoppiato a 42, nel 2024 gli incidenti sono aumentati del 257% arrivando a 150. E nel primo trimestre del 2025 si sono già verificati 179 incidenti, superando del 19% il totale del 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 