«Deepfake a 50 dollari e in crescita esponenziale» 

Servono solo 50 dollari per realizzare un deepfake video, 30 per uno audio, circa 400 volte meno di pochi anni fa. A lanciare l’allarme sui programmi che falsificano con l’intelligenza artificiale immagini e voci (poi usati per truffe, disinformazione e adescamento sessuale anche di minori) è il Global Research and Analysis Team di Kaspersky, dopo aver scoperto sul dark web una serie di annunci in inglese e russo sull’economicità dei programmi per realizzare i superfalsi. «Le inserzioni pubblicitarie - spiegano gli esperti - offrono varie opzioni, tra cui lo scambio di volti in tempo reale durante videochiamate su piattaforme di videoconferenza o app di messaggistica, la sostituzione del volto per bypassare procedure di verifica dell’identità, la manipolazione del feed della fotocamera su dispositivi target». In pochi anni il fenomento è cresciuto esponenzialmente. Secondo i dati combinati di Resemble.AI e AI Incident Database, dal 2017 al 2022 ci sono stati 22 incidenti registrati. Nel 2023 il numero è quasi raddoppiato a 42, nel 2024 gli incidenti sono aumentati del 257% arrivando a 150. E nel primo trimestre del 2025 si sono già verificati 179 incidenti, superando del 19% il totale del 2024.

