Deduzioni blindate per chi assume Lima sui benefit 

L’economia che cresce più di altri paesi europei, l’occupazione in aumento, l’export a gonfie vele. Gli indicatori economici sono un segnale di fiducia per il governo. E rafforzano la convinzione che le scelte fatte in questi due anni vadano nella giusta direzione. Per questo il menu della manovra si sta concentrando, oltre che sull’alleggerimento delle tasse, sulle misure a sostegno di chi assume e crea lavoro. Difficile dunque che si rinunci a confermare la maxi-deduzione per le imprese che assumono, in scadenza a fine anno. Mentre si starebbe lavorando a rimodulare i fringe benefit, con l’ipotesi di un tetto unico per tutti a 1.500-2mila euro. Per definire quello che entrerà davvero nella legge di bilancio per il 2025, però, si attende di un quadro più certo sulle risorse. Che al momento appaiono risicate, rispetto all’obiettivo finale: l’impatto stimato, conferma il sottosegretario all’Economia Federico Freni, «sarà di 25 miliardi».

Oltre agli obiettivi programmatici pluriennali per mantenere la traiettoria di spesa netta, che per 5 anni non potranno essere rivisti se non in casi particolari, come un nuovo governo o circostanze eccezionali, la sfida sarà definire gli obiettivi su un orizzonte di 5 anni anziché di 3 come previsto dalla normativa vigente.

Già in primavera il Def aveva ridimensionato l’obiettivo iniziale di arrivare all’1% del Pil, portando il target complessivo del triennio 2024-26 allo 0,7% (circa 14 miliardi). Al momento il bottino è a quota 3 miliardi, ma non si escludono nuove mosse. Nel mirino ci sono Mps, Fs, Enav, Eni, ma anche una liberalizzazione dei porti. Mentre si fa più fumosa la partita di Poste: l’iter avviato a gennaio prevedeva che lo Stato non sarebbe sceso sotto il 35%; a fine maggio il cambio di rotta, mai sotto 51%, con l’effetto di ridurre il potenziale incasso a circa 2 miliardi. Il Dpcm però non è ancora stato modificato e un soluzione non sembrerebbe all’orizzonte.

RIPRODUZIONE RISERVATA