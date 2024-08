«Dedico la vittoria alla mia famiglia ma anche a Gigi Riva» 

Una campionessa dalla testa ai piedi. Poco dopo aver tagliato il traguardo ed essersi tuffata in mare felice, subito raggiunta e abbracciata dall’israeliana Sharon Kantor, è andata a consolare l’inglese Emma Wilson, disperata. Poi Marta Maggetti ha cerato di rimettere ordine nell’uragano di emozioni e pensieri: «Devo ancora capire cosa voglia dire questo successo. Per me al momento c’è la grande emozione di avere vinto una regata, importantissima. Devo metabolizzare il tutto», le sue parole, con pensieri e ringraziamenti «ai miei cari, al Coni, alla Federazione Vela, ai tecnici, alle Fiamme Gialle». E una dedica speciale: «Gigi Riva: è stato un grande per tutta l'Italia e per noi sardi». Sulla gara spiega che «il momento più difficile è stato in semifinale quando ho dovuto lottare con i denti per accedere alla finale che voleva dire medaglia. È stata una settimana davvero complessa, il vento ci ha fatto soffrire e oggi il mistral finalmente arrivato a soffiare ben disteso mi ha portato alla vittoria». L’ha ispirata Alessandra Sensini, oro nel windsurf a Sydney 2000: «Lei è un modello ed è stato bellissimo vincere un oro 24 anni dopo il suo». Ripensa a al suo oro «inatteso, avevo avversarie molto forti, in particolare l'inglese: è stato bellissimo, un'emozione incredibile». Diversa: «Nelle giovanili avevo vinto tanto, è vero, ma quest’oro è arrivato a sorpresa e non posso che essere felice».

