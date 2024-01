«Dedichiamo a Riva la strada principale del paese» 

Dopo il murale dedicato ai cinquant’anni del Perdas Calcio e a Gigi Riva, Perdasdefogu potrebbe tributare una via a Rombo di Tuono. Magari la strada principale dell’abitato, oggi corso Vittorio Emanuele. Se ne discuterà nella prossima riunione di Giunta e poi in consiglio comunale. «Una anno e mezzo fa prima della mia elezione avevo espresso la volontà di attuare una rivoluzione culturale, che ritengo necessaria – spiega Cabitza – siamo l’unico paese in Sardegna che conserva memoria dell’oppressione che i sardi hanno subito sotto la dominazione sabauda. Mi riferisco alla località su Cuccuru ‘e sa furca dove venivano eseguite le condanne a morte. Avrei voluto chiamare il corso via Longevità ma dopo la morte di Riva mi sembra doveroso dedicargli una strada. Dopo Amsicora è lui il nostro eroe. La proposta verrà portata in Giunta, poi in consiglio e avvieremo le procedure necessarie». Per legge devono passare dieci anni dalla scomparsa di una persona prima di intitolargli una via o piazza ma in alcuni casi l’iter può essere velocizzato. «L’idea di dedicare la via a Gigi Riva è un’intenzione di questa amministrazione – dice il sindaco Bruno Chillotti – proveremo a portarla avanti, la decisione spetta al Prefetto».

