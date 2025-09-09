«Dedicato alla Sardegna» 

Il cuore di Narbolia ha battuto forte ieri sera, quando Alessia Orro, fresca campionessa del mondo, è arrivata per condividere il trionfo con la sua gente. Un’accoglienza emozionante nella piazza del Municipio, dove ha ricevuto tanti applausi e soprattutto ritrovato il calore familiare. A darle il benvenuto è stato il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, addosso la fascia tricolore, che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori, mentre, come da tradizione ormai consolidata, la medaglia è finita al collo di nonno Peppino, che insieme a nonna Palmira ha accolto la nipote con lacrime di gioia.

Per Alessia sono arrivati da Serramanna anche Anna e Gianluigi, i genitori di Andrea Ortu che lavora a Bangkok e che ha consegnato la bandiera dei Quattro Mori alla Orro, vessillo che ha esibito fiera durante la premiazione.

Alessia, a chi dedica questo successo?

«A tutte le persone, davvero tantissime, che mi hanno accompagnato con il loro affetto e sostegno. Abbiamo portato a casa l’unica medaglia che ancora ci mancava, è un sogno che dedico alla Sardegna».

Cosa ha contato di più per arrivare a vincere il campionato del mondo?

«La forza della squadra e il valore dell’unione è stato fondamentale. Così come i cambi sono stati importanti per rifiatare nei momenti in cui eravamo maggiormente in difficoltà. Abbiamo incarnato il vero spirito di squadra».

Quando ha realizzato che avevate compiuto l’impresa?

«In realtà solo quando abbiamo vinto, perché eravamo davvero stanche e si è visto soprattutto nel secondo set, ma poi abbiamo tenuto duro e ce l’abbiamo fatta».

Ora inizia una nuova avventura in Turchia.

«Si da domani penserò a questa nuova esperienza che sicuramente mi consentirà di crescere ancora. Era una scelta che dovevo fare e questo era il momento giusto».

Cosa le manca di più della Sardegna quando gira il mondo?

«La famiglia e la Sardegna, ma anche il cibo e il calore della gente, tutte cose che cerco di portarmi dentro».

