Dedicato a quelle ragazze che cercano il loro posto 

C’è un bisogno sempre più impellente di offrire spazio alle nuove realtà autoriali del nostro Paese. In una situazione in cui gran parte del settore cinematografico esprime un aspro malcontento - per questioni legate alle ultime manovre ministeriali e a decisioni condizionate, sembrerebbe, da influenze di natura politica - risulta ancora più difficile accogliere le nuove voci che, timidamente, tentano di ritagliarsi un proprio spazio di visibilità. Ma anche in un contesto di scarso investimento creativo, talvolta, riescono a farsi breccia alcune proposte che - per le loro qualità inattese - si distinguono da una concorrenza troppo aggrappata alle previsioni di mercato. Un esempio in questo senso è la giovane Carolina Cavalli, cineasta tra le più promettenti della sua generazione dopo gli ottimi riscontri ottenuti con sua opera prima “Amanda”. Giunta al suo secondo lavoro sul grande schermo, torna con “Il rapimento di Arabella”, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile. Sedotto da un misto di straniante realtà e fantasticheria infantile, lo spettatore segue le vicende di due viaggiatrici che, in fuga dalla società, aspirano a un luogo in cui trovare la propria quiete.

La storia

Dopo essere sfuggita a un padre in crisi, spinta dal suo carattere impulsivo e ribelle, la piccola Arabella incontra casualmente Holly, una ragazza schiva, in sosta nel parcheggio di un fast food. Convintasi a prima vista che la bambina non sia altri che lei stessa da giovane, riapparsa nel tempo presente per un imprevedibile allineamento di circostanze, Holly la persuade a salire in macchina e a scappare insieme. Mentre la polizia, nel frattempo, si mette alla ricerca di Arabella, le compagne scopriranno affinità e differenze reciproche. Per Holly, tuttavia, un incontro come questo non è una semplice casualità: si tratta piuttosto di una coincidenza unica per rimediare agli errori del passato e garantire alla sé del futuro una strada migliore per l’avvenire. L’espressione di una precisa identità stilistica si coglie innanzitutto nelle scelte estetiche: l’immagine dispone inquadrature irregolari, solenni primi piani e raffinati accostamenti. Ciò le conferisce, anche nella sua ricercatezza, un’immediata leggibilità e delinea un’atmosfera sospesa, a tratti surreale. La scrittura, allo stesso modo, si distingue per il suo essere snella e diretta, senza mai apparire arida o superficiale e, anzi, infondendo ai personaggi - oltre a uno spessore non scontato - il tocco di una brillante ironia. Le interpretazioni degli attori sembrano invece orientate a un’astrazione dal significato: lontane dagli stereotipi di un banale naturalismo, risultano ugualmente capaci di instaurare un senso di palpabile concretezza.

L’attrice

Su questa linea, Benedetta Porcaroli sfoggia un convincente equilibrio scenico, sospeso tra essenzialità e aderenza al profilo psicologico incarnato sulla scena. Ci troviamo così di fronte a un’opera che, senza falsità o stratagemmi, riesce a emergere al di là delle consuetudini. Ciò evidenzia non solo il coraggio di affermarsi per ciò che si è, ma anche l’originalità di un prodotto filmico che, a sorpresa, dimostra un’intima coerenza e trasmette una sensazione di freschezza sempre più difficile da ritrovare nelle produzioni attuali.

