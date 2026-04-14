Dedicato a “Gli esclusi” I primi tre appuntamenti 

Torna “Non è teatro”, la rassegna del Teatro dallarmadio che esplora i linguaggi della scena contemporanea. L’edizione 2026 dedicata al tema “Gli esclusi” mette al centro figure ai margini, voci non ascoltate e identità negate, trasformate in materia viva di creazione artistica. Un’indagine artistica e politica che attraversa teatro, performance, musica e arti visive, restituendo spazio e visibilità a ciò che spesso resta fuori campo.

Il programma prenderà ufficialmente il via a maggio, anticipato da appuntamenti tra marzo e aprile pensati come tappe di avvicinamento. Venerdì a Casa Saddi, Sala Lisetta, a Pirri, la rassegna propone: alle 16.30 la prima visione assoluta del cortometraggio “Un sorso di innocenza”, esito del progetto Scuola in 4D rivolto a giovani tra i 16 e i 20 anni; alle 19.30 “Le lucidiamo”, azione scenica con Filippo Martinez e Lucidosottile (Tiziana Troja e Michela Sale Musio); alle 20.30 “Hollyletter” di Vanessa Aroff Podda, tra sacro e profano.

Info e prenotazioni: 339 7102534 – promoteatroarmadio@gmail.com.

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