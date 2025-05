Dedicato a donne e bambini il Life After Oil di Villanovaforru 

Diritti delle donne e dei bambini: sono questi i temi chiavi della dodicesima edizione del Life After Oil International Film Festival che quest’anno si terrà dal 17 al 21 giugno a Villanovaforru. Non a caso è stata scelta come immagine simbolo della manifestazione un’opera di Shamsia Hassani, la prima donna graffitista afghana, e rappresenta una figura femminile con il volto pixelato.

«Rappresenta la condizione delle donne afghane sotto la dittatura talebana – spiega Massimiliano Mazzotta, direttore della rassegna – ma è anche un emblema delle tante violenze e disuguaglianze subite dalle donne in tutto il mondo». Ma c’è un altra categoria a cui la manifestazione dedica il suo sguardo: i bambini «vittime sacrificali nei conflitti e nel contesto delle disuguaglianze globali, dedichiamo questa edizione – prosegue Mazzotta – perché rappresentano un futuro che troppo spesso viene negato».

Quest'anno sono pervenute 916 opere cinematografiche da ogni angolo del pianeta, confermando il crescente prestigio internazionale del festival. Tra queste, la Commissione di Selezione ha scelto 48 titoli in concorso, tutti incentrati sui temi cardine della manifestazione: diritti umani e ambiente. «Le opere che riceviamo – sottolinea Mazzotta – riflettono spesso una realtà difficile, ma lasciano anche spazio a messaggi di speranza. È uno dei pochi festival in Italia dedicati esclusivamente a queste tematiche». Oltre alle proiezioni, il festival prevede eventi collaterali con ospiti di rilievo nel mondo della cultura, dello sport e dell’informazione. Il programma completo sarà presentato il 13 giugno alle 11, nella Sala della Biblioteca Regionale di Cagliari.

Ruolo chiave lo avrà anche per questa stagione Villanovaforru, sede del festival da cinque anni, si conferma luogo ideale per un evento di respiro globale. Con le sue piazze e siti storici, il paese si trasforma in un laboratorio internazionale di dialogo e confronto attraverso il linguaggio del cinema. Il festival è organizzato dall’associazione Life After Oil in collaborazione con il Comune di Villanovaforru, Afic, Rcs con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Regione Sardegna.

