Dedicato a chi, per amore, è stato escluso, deriso, cancellato 

“Io non dimentico”, il corto di Antonello Murgia Pisano, con Fabio Fanni Marceddu e la voce narrante di Michela Atzeni, ha debuttato al Ram Film Festival. Un pentalogo visivo dedicato a tutte quelle persone perseguitate e dimenticate perché non conformi a un orientamento sessuale binario. Una dedica alle anime i cui epitaffi hanno nascosto – o addirittura negato – la loro vera identità.

Con uno stile visivo evocativo e una narrazione poetica e cruda al tempo stesso, il corto attraversa frammenti di memoria collettiva e personale, illuminando le storie di chi è stato escluso, deriso o cancellato solo per aver amato. L’opera è anche un atto d’amore verso chi ancora oggi lotta per il diritto a esistere, a essere vista, a vivere pienamente la propria identità e le gioie del corpo.

«Questo lavoro è nato dalla necessità di dare voce a chi è stato spinto nell’ombra della storia», ci racconta Antonello Murgia Pisano. «È un atto di resistenza poetica contro l’oblio e l’indifferenza, e una celebrazione della diversità come forza vitale».

Il cortometraggio, che si distingue per il suo linguaggio sperimentale e profondamente emotivo, è stato proiettato all’interno della selezione ufficiale del Ram Film Festival 2025 di Rovereto, uno dei concorsi più longevi e autorevoli nel panorama nazionale, dedicato all’audiovisivo come strumento di riflessione culturale e sociale.

“Io non dimentico” è una produzione del teatro dallarmadio che si inserisce nel solco del cinema militante e della memoria queer, e rappresenta un prezioso contributo al racconto delle storie LGBTQIA+ spesso cancellate o trascurate.

I costumi sono di Roberta Serra Corda. La sceneggiatura è di Fabio Marceddu e Antonello Murgia, che firma anche la fotografia, le musiche originali e la regia. Il documentario, già stato selezionato in una decina di festival in giro per il mondo, è pronto ora a debuttare in Sardegna.

