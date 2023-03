Dedicata ad Antonio Putzolu la scuola ciclismo della Gialeto 

La scuola di ciclismo della Gialeto è stata intitolata ad Antonio Putzolu, decano dei corridori serramannesi, dirigente e scopritore di talenti, scomparso qualche anno fa. “Scuola di ciclismo Antonio Putzolu”: è la scritta sulla targa che campeggia da qualche giorno nella storica sede della Gialeto: il giusto omaggio a colui che può essere considerato uno degli inventori del ciclismo a Serramanna, che vede legato il suo nome alla scuola dei giovani ciclisti della Gialeto. A presenziare al taglio del nastro Stefano Dessì (Federazione ciclistica italiana), Ignazio Piras e Franco Putzolu (responsabile della scuola di ciclismo il primo, responsabile del settore ciclismo della Gialeto il secondo). La cerimonia è stata l’occasione per presentare le maglie e la squadra del settore agonistico giovanile.

Classe 1931, Antonio (Antonino per tutti) Putzolu si può dire che sia nato in sella. «Ho cominciato nel Dopoguerra», aveva avuto modo di raccontare all’Unione Sarda Antonino Putzolu, che ha scritto le prime pagine della sua storia sportiva su due ruote nella “Pierino Piras”: la sua prima squadra, prima di vestire la maglia della gloriosa Gialeto. Corridore, allenatore, direttore sportivo e scopritore di talenti: Putzolu è stato tutto questo, senza soluzione di continuità, da quando ha iniziato a pedalare, giovanissimo, fino a alla maturità quando, sceso dai pedali, si è messo a disposizione dei più giovani: delle decine, centinaia, di ragazzini (di Serramanna, Capoterra, Elmas e Uta) che ha tirato su e guidato sulla strada per diventare uomini, prima ancora che corridori.

«Umile, preparato, tenace e instancabile», così Michela Medda, assessora comunale allo Sport, esalta le doti di Antonino Putzolu, Doti che nessuno a Serramanna ha dimenticato, fin dal 2009 (un anno dopo la scomparsa del figlio Dario, campione di ciclismo) alla Gialeto lo chiamarono alla presidenza del settore ciclismo della gloriosa polisportiva che nel 2009 festeggiava il secolo di vita. «Mi sono complimentata con la Gialeto ciclismo per l’ottima scelta del nome, non potevano scegliere persona migliore alla quale dedicare la scuola di ciclismo, li ho ringraziati per il lavoro che svolgono con grande sacrificio per l’educazione e la crescita dei ragazzi: zio Antonino ne sarebbe orgoglioso».

