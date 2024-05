Dedalo, lavori fermi da mesi 

Nel quartiere Dedalo di Sestu c’è un cantiere fermo da più di un mese. Qui è in corso la riqualificazione di viale Vienna. Un nuovo parco, da realizzare con più di 40 mila euro di fondi ministeriali. Accanto, con un diverso appalto, nuovo parcheggio e nuovi marciapiedi. Ma da qualche tempo tira aria di delusione. I lavori si sono fermati, una macchina movimenta terra restava lì parcheggiata sola soletta, e non si vedeva neanche un operaio.

Tutto fermo

«Certo i lavori erano a buon punto, ma ora sono rimasti bloccati da più di un mese, se va così non finiranno mai», sentenzia Mario Pinna mentre porta a spasso il cane. Si vede un nuovo sentiero, ci sono i nuovi alberi piantati dal Comune, che ha voluto i lavori. Quattro ulivi adulti e 12 alberi da frutto. Sono fermi anche i lavori per l’area di sosta, una boccata di ossigeno qui dove negli anni passati si è costruito in modo selvaggio, con strade strette e piccoli passi carrabili che non bastano per tutte le auto dei residenti. Ma la pausa non è definitiva, assicurano dal Comune.

Le rassicurazioni

«Il primo lotto d’intervento, finanziato grazie all’intercettazione di fondi ministeriali, si è concluso con la realizzazione del camminamento all’interno del parco, di due aree cani, dell’impianto d’ irrigazione e la messa a dimora di siepi ed alberi da frutto», riassume Roberta Argiolas, assessora al Verde Pubblico. «È stata inoltre installata la predisposizione per l'illuminazione pubblica che verrà implementata con interventi successivi. A breve verranno posizionate panchine, fontanelle e cestini così da poter rendere l’area nuovamente fruibile».

I parcheggi

Sull’area di sosta parla invece il vicesindaco e assessore all’Arredo urbano Massimiliano Bullita: «I lavori per i nuovi parcheggi stanno andando avanti nei tempi previsti per l’appalto, sicuramente saremo soddisfatti se finiscono il prima possibile perché conosciamo benissimo la situazione di insufficienza di parcheggi nella lottizzazione». Lo stop sarebbe dovuto a tempi tecnici e al fatto che le ditte hanno già tanti cantieri da gestire.

Ma la sindaca Paola Secci assicura: «Contiamo di finire questi lavori al più presto perché riteniamo di fondamentale importanza aver investito le risorse comunitarie per risolvere atavici problemi del quartiere come il verde e i parcheggi».

