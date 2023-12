Dedalo, il quartiere delle incompiute 

Un problema sembra superato: i lavori per i parcheggi nel quartiere Dedalo, a Sestu, sono iniziati. Saranno realizzati in viale Vienna e in via Berlino. Il cantiere è appena partito. Una richiesta che i residenti avevano ribadito più volte: «Purtroppo le multe fioccano», racconta Michele Argiolas, da via Berlino, e Monia Tocco precisa: «nel nostro vialetto non c’è posto per due auto, e dobbiamo lasciarne una davanti al passo carrabile. Una volta parcheggiavamo in un grande spiazzo, ma poi ci hanno costruito un palazzo». Rimangono in piedi altri problemi: marciapiedi e giardini mai completati dopo il fallimento della coop.

Il futuro

Una situazione che cambierà nel corso dei prossimi mesi, quando verranno realizzate aree di sosta e forse anche spazi verdi. I residenti come Argiolas propongono altro: «giochi per bambini, e magari uno spazio per cani». I dettagli del progetto ancora non ci sono, anche se il Comune si dice pronto ad ascoltare tutti. Intanto non mancano ancora altri problemi soprattutto in via Berlino, come racconta Renato Petroni: «Vivo qui dai primi anni 2000, da allora i marciapiedi non sono mai stati sistemati. Oggi purtroppo a causa di una malattia uso carrozzella e bastone, e posso uscire solo in auto. Ormai sono stanco». Al posto del marciapiede c'è una striscia grigia che fiancheggia le case, e ogni tanto sporge un tombino. Davanti ai passi carrabili i residenti hanno creato uno scivolo. «Lo abbiamo fatto a nostre spese», continua Monia Tocco. Sembra un abito con tanti rattoppi, tra mattonelle e gettate di cemento, tutti diversi gli uni dagli altri.

La vicenda

Dedalo ha una storia complicata: le prime villette nascono alla fine degli anni ’90, costruite dalla cooperativa che aveva dato il nome al quartiere. Purtroppo in breve tempo la coop fallisce, e il Comune termina alcune delle opere. «Purtroppo non è sempre stato facile trovare le risorse per tutto, abbiamo dovuto attingere dall’escussione delle fideiussioni, ma non sono sufficienti», spiega il vicesindaco e assessore ad arredo Urbano Massimiliano Bullita. L’ultimo atto nel 2022, «con una nuova variante per la diversa dislocazione dei lotti ancora liberi in via Berlino, da usare per parcheggi e locali commerciali, e il progetto per le nuove aree di sosta». Ma c’è ancora molto da fare. «Siamo consapevoli delle problematiche del quartiere e infatti questo è il secondo importante intervento per alleggerire le difficoltà dei residenti, speriamo in ulteriori risorse al più presto così da proseguire con le opere», conclude la sindaca Paola Secci.

