Dedalo, centro sportivo abbandonato 

Due campi di tennis e uno da calcio, con tanto di gradinate. Potrebbero essere il gioiello del quartiere Dedalo, a Sestu, ma sono lasciati alla buona volontà di chi vuole tenerli puliti, senza una vera e propria gestione. Tra erba alta, rifiuti e la voglia di giocare, nonostante tutto. Un tema che ritorna periodicamente in discussione, anche grazie ad alcune immagini pubblicate sui gruppi Facebook su Sestu.

Nessuna gestione

Ad oggi, i campi non hanno gestione. Costruiti decenni fa mentre nasceva il quartiere più giovane della cittadina, si presentano con i cancelli chiusi. Ma basta guardarsi intorno per trovare una via d’accesso. Venerdì mattina giocavano dei ragazzi: «Sono del quartiere, quando posso vengo qui, e sono molto contento di poterlo fare», dice Nicholas Cau. «Sicuramente taglierei l’erba tra un campo e l’altro. E poi c’è chi butta i rifiuti tra le gradinate, ed è difficile recuperarli», dice Federico Lai.

I campi sono tenuti bene ma le porte non ci sono, la rete da tennis, piena di buchi, ha visto giorni migliori, e non mancano rifiuti, per fortuna pochi. «Di questa situazione abbiamo parlato anche con un’interrogazione diversi anni fa», racconta la consigliera comunale di Progetto Per Sestu Valentina Meloni. Eppure qualche tentativo di cambiare le cose ci è stato, come racconta Massimo Collu, dirigente della società di pallavolo Stella Azzurra: «Circa due anni fa avevamo parlato con l’amministrazione comunale per valutare una gestione da parte della nostra società e aggiungendo pure due campi di beach volley, ma il Comune ci comunicò che c’era in programma già una riqualificazione, per poi metterli a bando. Da allora non abbiamo avuto novità».

«Orari più vasti»

E coglie l’occasione per aggiungere: «Certo sarebbe bello dare la possibilità di usare i campi sportivi in città con un orario più vasto. Per esempio pure in via Dante c’è chi scavalca il muro quando trova chiuso». Per l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «a Dedalo il tema è la disponibilità finanziaria. L’impegno è quello di reperire fondi per la progettazione per poi muoverci, come sempre, per i lavori. Ma ad oggi purtroppo non li abbiamo ancora trovati, anche se pure a me piacerebbe vedere questi campi più frequentati, anche da bambini. Immagino due campi per gli adulti e uno per i bambini. E poi magari un circoletto tipo club house, e si darebbe ai cittadini la disponibilità di un posto completamente nuovo».

Intanto i ragazzi ci giocano lo stesso: «Almeno abbiamo uno spazio sotto casa», diceva venerdì Federico Scarparo. E certamente quando c’è la voglia di divertirsi bastano due amici, le racchette o un pallone.

