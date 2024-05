Decreto «urbanistico» del Governo per lo stop nei campi 

A lanciare la sfida è il Ministero dell’Agricoltura: bisogna fermare distese infinite di pannelli fotovoltaici destinate a devastare un’immensità di aree agricole. L’incursione del Dicastero agricolo è netta e chiara: decreto legge per fermare l’assalto. Il contenuto della proposta è da ieri di dominio pubblico, dagli uffici legislativi dei Ministeri a quello di Palazzo Chigi. Il testo è sintetico: « Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ». In pratica, attraverso una norma “urbanistica” statale, che vale per tutte le Regioni ordinarie, ma non per la Sardegna, visto che la competenza “pianificatoria” è in capo alla Regione Autonoma, si interviene con un “divieto" legato al “Governo del Territorio”, materia “concorrente” tra Stato e Regioni. L’impatto di questa norma ministeriale avrebbe una conseguenza diretta sul «caso Sardegna», a partire dalla questione delle attribuzioni costituzionali sulle competenze. Se il Governo vuole introdurre una norma “urbanistica” per vietare le energie rinnovabili nei campi agricoli significa, a maggior ragione, che mai potrà impugnare un provvedimento “urbanistico” della Sardegna la cui competenza è nelle sole mani della Regione sarda. Dunque, si tratta di un passaggio rilevante che conferma la possibilità e l’obbligo di adottare una norma “urbanistica” regionale stringente, efficace e dagli effetti immediati, senza perdite di tempo dannose nel perseguire fantomatici strumenti pianificatori, inutili al raggiungimento dell’obiettivo. L’altro aspetto che emerge dalla proposta del Governo è contenuta nel secondo capoverso della proposta: « I procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente ». In questo caso la ricaduta della norma sarebbe devastante per la Sardegna. Gran parte delle Regioni, se dovesse scattare questo divieto statale, saranno salvaguardate, dalla Toscana all’Umbria, dal Piemonte al Veneto, per il semplice motivo che ad oggi non sono stati presentati rilevanti progetti fotovoltaici. In Sardegna, invece, quelle centinaia di progetti, in base a quello schema di decreto, verrebbero autorizzati con la normativa vigente, quella che consente l’invasione. Oggi più che mai, anche alla luce di questo imminente provvedimento, occorrono norme urgenti ed efficaci per fermare l’assalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA