Decreto sport, tensioni col Colle 

Un rush finale col brivido. Il Parlamento sta per chiudere i battenti per la pausa estiva, ma si tratta ancora sul decreto sport. Pesano i rilievi filtrati dal Quirinale su due norme, aggiunte in corso d’opera e considerate dal Colle poco urgenti per giustificare un decreto. Uno riguarda Sport e salute, la società governativa a cui passerebbe l’organizzazione e la gestione di eventi sportivi che ottengono contributi pubblici sopra i 5 milioni di euro. L’altro è sulla Commissione indipendente per la verifica dei conti delle federazioni sportive professionistiche, in primis calcio e basket. Articoli che potrebbero essere stralciati oppure, se resteranno, certificare un braccio di ferro con il Colle. Una contrapposizione pericolosa anche perché sempre più frequente, denuncia l'opposizione. Il verdetto nelle prossime ore. Oggi infatti al Senato arriva il decretone che contiene norme clou per l’organizzazione e la gestione dei prossimi grandi eventi sportivi: dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina alla Coppa America che si disputerà a Napoli fra due anni. In mattinata si riunirà la commissione Bilancio per il parere. È lì che potrebbe concretizzarsi l’eventuale passo indietro del governo. Motivazioni tecniche legate ai conti, sarebbe la formula per uscire elegantemente dall’impasse. Subito dopo, la palla passerà alla commissione Cultura e sport per dare il mandato al relatore, e nel pomeriggio il provvedimento è atteso in aula. Sulla carta è l’ultimo passaggio dopo l’ok incassato alla Camera il 29 luglio, già a fatica. Oppure il penultimo, se una correzione al testo costringerà a tornare a Montecitorio per ratificare le modifiche. Per ora fonti di governo si mostrano fiduciose: riflessioni sono in corso, qualche limatura ci sarà - poco consistente o molto più ampia, spiegano - e alla fine lo scontro istituzionale sarà evitato. Del resto già a luglio un incidente con il Colle era stato sventato proprio sul decreto sport. Colpa di un emendamento di maggioranza finalizzato ad allungare al 2033 l’operatività della Simico, la società di gestione delle infrastrutture della Milano-Cortina. Questione poco affine alla decretazione d’urgenza, era emerso dalla presidenza della Repubblica. Alla fine, era stato ritirato ma riapparso poco dopo nel decreto economia.

