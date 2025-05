Decreto Sicurezza, il Governo lo blinda Proteste e scontri 

Opposizioni sulle barricate in Parlamento e scontri tra le forze di polizia e i manifestanti in piazza. È il giorno della fiducia posta dal governo, con il ministro Matteo Piantedosi, sul decreto sicurezza. Un testo contestatissimo dal centrosinistra nel metodo e nel merito che, nei calcoli dei parlamentari di minoranza, introduce 14 nuove fattispecie di reato e nove aggravanti: si va dal blocco stradale (la cosiddetta norma “anti-Ghandi”) alle misure contro l’accattonaggio fino alla stretta sui delitti compiuti nelle vicinanze delle stazioni o quella contro chi manifesta con l’intenzione di bloccare un’opera pubblica (la misura “anti-no Ponte”). E ancora la stretta sulla cannabis, il daspo urbano esteso e la resistenza passiva che potrà essere punita nelle rivolte in carcere.

Proteste in Aula anche contro la misura riguardante le detenute madri che, anche con bimbi sotto i tre anni, andranno negli Icam, gli istituti a custodia attenuata, e per quella che amplia ai reati associativi per finalità di terrorismo la non punibilità degli operatori dell’intelligence in caso di autorizzazione da parte della presidenza del Consiglio. Il testo prevede anche una stretta sulle occupazioni abusive delle case che la premier Giorgia Meloni, intanto, rivendica con orgoglio. «Grazie alle nuove norme», sottolinea la premier, «in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente». Pronta la replica delle opposizioni. «Un indirizzo», dice il deputato pentastellato Gaetano Amato, «per andare a sgomberare qualcuno che occupa illegalmente: via Napoleone III a Roma, c’è Casapound». Il clima tra maggioranza e opposizione è di scontro deciso. Intanto a piazza Barberini si registrano gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti anti-dl sicurezza che cercano di muoversi verso la Camera. Un assessore municipale finisce contuso, si tratta di Luca Blasi. Oggi alle 18 si voterà la fiducia e poi le opposizioni si preparano a una battaglia con gli ordini del giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA