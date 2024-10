«Decreto Salva Casa:  la Regione si adegui,  lo chiedono i cittadini» 

Il Salva Casa di Salvini è in vigore da fine luglio. In tutte le Regioni eccetto quelle a Statuto speciale che lo devono recepire. Se la Sicilia ha già emanato una circolare dove è confermata l’immediata applicazione di una serie di norme del decreto, in Sardegna ancora non è successo niente: «Un mancato adempimento», è la denuncia di Fratelli d’Italia, «che frena il rilancio dell’edilizia impedendo la riqualificazione di migliaia di immobili». Da qui la mozione illustrata ieri, a prima firma del consigliere Antonello Floris, che impegna la Giunta a provvedere nel più breve tempo possibile all’adeguamento. Il decreto modifica il Testo Unico Edilizia semplificandone alcune procedure. Tra le altre cose, prevede iter più veloci per i cambi di destinazione di un immobile e un ventaglio più ampio di lavori eseguibili in edilizia libera. Inoltre, la riduzione di altezze e superfici considerate abitabili, così da recuperare locali che hanno altezze fino a 240 centimetri (erano 270) e ampiezze anche di 20 metri quadri (erano 28). Tanti vantaggi, dunque, di cui al momento i sardi non possono usufruire.

«Ritardo grave»

«Siamo in forte ritardo», spiega Floris, «il recepimento consentirebbe di riqualificare una buona fetta del patrimonio edilizio, abitazioni degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 che hanno necessità di un adeguamento. Non possiamo essere sempre gli ultimi della classe». Il capogruppo Paolo Truzzu ha ricordato che «la maggioranza che governa la Regione è incartata, con questa mozione segnaliamo un problema che sta creando grosse difficoltà agli uffici comunali». Secondo i consiglieri del gruppo, non si contano i cittadini che si stanno rivolgendo agli uffici. A sollecitare una risposta anche Corrado Meloni («Vogliamo dare una sveglia alla Giunta. Il Governo ci sta offrendo una grande occasione»), Cristina Usai («La norma consentirebbe ai Comuni di avere fondi per investire in altri settori») e Francesca Masala («È un’opportunità a favore dell’innovazione e della sostenibilità ambientale che permetterebbe di attrarre nuovi investimenti»). Per Gigi Rubiu, con il decreto Salva Casa «si rimetterebbe in moto il settore edilizio per il quale si prevede un calo del 30% per il prossimo anno». Fausto Piga, infine, ha definito quello della Giunta regionale «un immobilismo sconcertante».

La mozione impegna la Regione «a promuovere con la massima urgenza ogni procedimento necessario per il recepimento al fine di stimolare l’economia regionale e affrontare la crisi abitativa, semplificando i processi edilizi a vantaggio della comunità sarda», ma anche «ad avviare una campagna di informazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore edilizio per illustrare i benefici e le modalità di accesso ai nuovi strumenti normativi introdotti dal Salva casa».

La maggioranza

In realtà, ammettono i consiglieri di FdI, un contatto con l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda c’è già stato. «Ha detto che ci stanno lavorando, spero che la norma sia recepita in toto», commenta ancora Antonello Floris. Una prima risposta arriva dal presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi (M5S): «Sulla questione il faro è acceso da tempo, sarà doveroso un passaggio con gli uffici affinché il decreto sia recepito nel modo migliore. Vorremmo adeguare la norma alle caratteristiche particolari del nostro territorio». Per Maria Laura Orrù, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, «il decreto va senz’altro recepito e uniformato alla nostra norma per dare risposte ai professionisti, ai cittadini, evitando di mettere in difficoltà i Comuni. E coglierei l’occasione per chiarire una serie di dettagli che sono in contrapposizione anche nella nostra norma e che stanno creando difficoltà interpretative». ( ro. mu. )

