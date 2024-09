Decreto Omnibus, oggi il primo sì 

Nel giorno del blitz della polizia contro i clan degli ultras di Inter e Milan, il calcio irrompe nella politica e agita in particolare il Senato. Qui è partito l'esame del cosiddetto decreto Omnibus, che oggi dovrebbe incassare il primo ok grazie al voto di fiducia. Un emendamento di Forza Italia - su pressing di Claudio Lotito, senatore azzurro e presidente della Lazio - ha tentato di cancellare la consulta dei tifosi. Invano. Per ora l'organo - istituito per legge nel 2019 nelle società sportive, senza potere di voto e comunque mai attuato - non si tocca. Lo conferma la Lega, che ha voluto la norma.

Il decreto rafforza anche il concordato fiscale che trova la forte contrarietà delle opposizioni, che insieme alla Cgil di Maurizio Landini denunciano «l'ennesimo condono» e «una norma da Robin Hood al contrario». Si tratta del ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato e riservato alle partite Iva, su cui il Governo punta per reperire i fondi per estendere al ceto medio il taglio dell'Irpef. L'emendamento della maggioranza prevede per chi aderisce al concordato la possibilità di un ravvedimento speciale per il 2018-2022.

