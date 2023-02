Decreto ingiuntivo, il Comune si oppone 

Finirà in Tribunale la controversia tra il Comune e la Banca Sistema con sede a Milano, che ha effettuato un decreto ingiuntivo presso il foro di Oristano dell’importo di 60mila euro più interessi di mora di 40mila euro circa. La contestazione è per una presunta fattura che il Comune non avrebbe mai pagato a Enel Sole, che poi ha ceduto il credito alla Banca che si è quindi rivalsa con l’ente amministrativo.

Il sindaco Andrea Loche però farà opposizione costituendosi in giudizio per difendere l’ente dalle presunte richieste della banca, con il patrocinio di uno studio legale. I fatti risalgono al 2011 quando Enel Sole effettuò lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica, oltre vari interventi. Il Comune, che ha pagato tutte le rate, ritiene infondata la richiesta ingiuntiva di Banca Sistema, per questo ha impugnato il decreto e il sindaco Loche ha dato mandato a legali di fiducia per difendere l’ente in tribunale.

La Banca, specializzata nella gestione e nell’acquisto pro soluto di crediti verso gli enti pubblici, lo scorso gennaio si è appellata al decreto ingiuntivo del Tribunale pretendendo il pagamento contestato, nonché gli interessi e le spese del giudizio. Il Comune però ritiene infondata la pretesa.