Decreto Energy release, ipotesi modifica  

C’è anche la modifica al decreto sull’Energy release tra le strade che il governo sta valutando per dare risposte alla vertenza energia che coinvolge la Portovesme srl. Lo ha detto la sottosegretaria Fausta Bergamotto rispondendo in Commissione Industria all’interrogazione sul caso Portovesme presentata dalla senatrice Sabrina Licheri (M5S).

Le valutazioni

Il decreto è stato approvato dal governo Draghi per trasferire alle aziende energivore una quantità di energia derivante da fonti rinnovabili, per calmierare il prezzo dell’energia per le imprese con attenzione particolare alle aziende sarde e siciliane. Nell’ambito dell’Energy Release il prezzo era stato fissato a 210 euro a megawattora, più alto rispetto all’attuale che si attesta sui 150 euro. Ora il Governo sta pensando di modificare il decreto. «Anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore - ha detto la sottosegretaria - il governo sta valutando di cambiare il decreto tenendo conto dell’esigenza di un approvvigionamento dell’energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell’attuale contesto di crisi energetica, con particolare riguardo al settore “energy intensive”, compreso quello in Sardegna». La sottosegretaria ha ricordato l’impegno del Governo e della Regione per trovare una soluzione strutturale al problema del caro-energia, si è già svolta una riunione ristretta tra Governo, Regione e azienda.

La reazione

Sabrina Licheri si è dichiarata non soddisfatta dalla risposta. «L’evoluzione era prevedibile dal 6 ottobre 2022 - ha detto Licheri - da allora si sarebbe dovuto lavorare per trovare una soluzione efficace, anche attivando poteri sostitutivi nei confronti della Regione, se questa non era in grado di interventi di supporto alle imprese energivore». Sull’ipotesi di modifica all’Energy release interviene Michele Ennas, consigliere regionale della Lega. «Ben venga intervenire per correggere questo strumento - dice Ennas - il prezzo di riferimento dell’energy release è più alto rispetto ai prezzi attuali e la tendenza è verso un’ulteriore riduzione. L’auspicio è che la riserva per le imprese delle isole sia effettiva e che una quota possa essere richiesta solo da imprese operanti in Sardegna».