«Decreto Energia, nessuna certezza sull’intesa con Roma» 

La Regione ha ritirato, ormai più di un mese fa, il ricorso contro il decreto Energia. Il passo indietro è ora contestato dal Pd: «Il presidente Solinas ha accettato di ritirare il ricorso al Consiglio di Stato in cambio non certo di un accordo firmato, bensì di una riunione via Skype cui faceva seguito un semplice comunicato congiunto», attaccano i parlamentari dem Silvio Lai e Marco Meloni. Dopo tutto questo tempo, denunciano, non si conoscono «quali siano i vantaggi per la Sardegna». Eppure «da questo accordo dipendono i destini di oltre un miliardo di investimenti annunciati e il futuro lavorativo di migliori di lavoratori, nel Sulcis come nel Nord Sardegna. E da questo dipende l’assetto energetico dell’isola e la possibilità di andare in tempi brevi oltre la decarbonizzazione e ponendo un limite all’assalto dell’eolico sull’Isola». I parlamentari hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: «Non comprendiamo perché, se questo accordo è stato definito, il suo contenuto non sia stato inserito nel Decreto Energia approvato dal Governo».

