Decreto Energia, eterno rinvio al Consiglio di Stato salta l’udienza 

Sull’oggetto del contendere, su quel decreto del marzo scorso che ha imposto alla Sardegna discriminazioni energetiche, cavi guinzaglio, bettoline e carri bombolai, non c’è un ben che minimo passo in avanti. Il Governo, quello nuovo, avrebbe potuto, di sua iniziativa ritirarlo, come sarebbe stato corretto sul piano istituzionale, per riaprire una trattativa leale e concreta con la Regione. Niente di tutto questo all’orizzonte, come se Palazzo Chigi volesse trattare con la Regione sarda sotto scacco di un procedimento giudiziario aperto e incerto. La trattativa non è di fatto nemmeno iniziata. Il limbo incombe, con il rischio che la Sardegna resti drammaticamente al palo.

A Palazzo Chigi il silenzio, intanto, regna sovrano. Di certo ci sarebbe solo un “appunto” del Ministro che fu della Transizione Ecologica, e ora dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale si comunica che la Regione sarda chiede di accordarsi su un rinvio dello showdown a Palazzo Spada, sede dell ultimo grado di giudizio amministrativo. Un po' pochino per una vertenza che dall'11 novembre scorso, data dell'accoglimento della richiesta della Regione di sospensione del decreto da parte dei Giudici, aveva segnato un punto a favore dell'avvocatura regionale sarda. Da allora ad oggi non è successo praticamente niente, se non che il protocollo del Ministero dell'invasione eolica della Sardegna segna un quotidiano incremento di progetti destinati a fare vento e tanti soldi nell'Isola dei Nuraghi.

La parola chiave sembra essere solo una: rinvio. La questione energia non va oltre l'eterna sospensione. Regione e Stato trattano, per adesso, solo su un modesto slittamento della data fissata dal Consiglio di Stato per discutere nel merito il decreto energia, quello con il quale il governo Draghi aveva commissariato la Sardegna. Le comunicazioni di viale Trento sono già sul tavolo dei Giudici: serve un rinvio dell'udienza fissata per il prossimo 23 febbraio.

Silenzio di Roma

Bettoline & bombolai

Il suggerimento

A convincere Roma non è valsa nemmeno la valutazione del Consiglio di Stato che aveva suggerito di trovare un tavolo di confronto su quelle che i Giudici avevano definito “questioni complesse”. La decisione dei togati di Palazzo Spada di accogliere la “cautelare” della Regione, fissando l’udienza per il 23 febbraio prossimo, avrebbe dovuto imporre un confronto serrato e una trattativa ampia, sia al nuovo Governo che alla stessa Regione Sarda. Il Consiglio di Stato aveva implicitamente affidato al nuovo governo un margine di tempo sufficientemente ampio per confermare, revocare o ritrattare quel decreto a firma Draghi.

Niente è scontato

Il messaggio cifrato tra le righe avrebbe dovuto indurre maggior buon senso: per i Giudici, infatti, non tutto è scontato. Le questioni sostanziali e costituzionali sono evidenti. La missiva della Regione con la richiesta di rinvio al Consiglio di Stato è già nelle mani di Snam, Eni e Terna, oltre che di quelle degli avvocati che difendono Palazzo Chigi. Non tutti esultano, a partire da chi, come la Snam, ha già speso 269 milioni di euro per accaparrarsi la Golar Artic , la nave-rigassificatore destinata ad una banchina senza escavo di Portovesme, dove, per il momento, è impossibile attraccare. Una questione, però, a questo punto, è dirimente: il decreto Draghi, se è vero quello emerso dal vertice italo-algerino del 25 gennaio scorso, è superato sotto ogni punto di vista. L’accordo annunciato in diretta mondiale dal premier Meloni e dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune per realizzare il metanodotto Galsi, in formato hydrogen-ready, ovvero già predisposto per trasportare idrogeno, non è un fatto secondario nello scacchiere energetico nazionale ed europeo.

Il mistero del Galsi

È evidente che se Eni e Sonatrach, la società energetica di Stato algerina, come sta emergendo dalle agenzie internazionali, nonostante il silenzio italiano sulla questione, hanno realmente firmato un accordo per la realizzazione di quella nuova linea di adduzione primaria, di gas prima e idrogeno poi, significa che i progetti del governo Draghi sono carta straccia, superati senza se e senza ma dal nuovo scenario energetico nel Mediterraneo. In realtà, però, a quegli annunci post vertice algerino non è seguito niente di concreto e definito, tanto che la Sardegna si trova in mezzo al guado.

Il bivio della storia

Da una parte i progetti coloniali del duo Draghi-Cingolani, dall’altra un progetto, quello del Galsi, dove l’Isola potrebbe giocare un ruolo da protagonista, soprattutto sul fronte dell’autoproduzione di idrogeno, utilizzando senza intermediari, le energie rinnovabili già insediate nel territorio regionale. L’Isola, in questo caso, potrebbe utilizzare proprio quella dorsale che verrebbe realizzata grazie al metanodotto Algeria – Sardegna - Italia – Europa. La richiesta di rinvio dell’udienza del 23 febbraio prossimo non è, dunque, un buon segno per una partita tanto delicata quanto urgente. Nel frattempo, infatti, si continua a registrare un assalto incontrollato al paesaggio della Sardegna con più di venti progetti presentati nei primi 40 giorni del nuovo anno, con una media di un parco eolico e fotovoltaico ogni due giorni. Nel nuovo elenco c’è di tutto e di più, da parchi eolici piazzati sui siti archeologici più importanti dell’Isola, dal Pozzo Sacro di Santa Cristina alla Reggia Nuragica di Barumini, sino ai pannelli solari galleggianti nel mare di Porto Torres. Una mappa che si configura come un vero e proprio assalto all’Isola, con un generale silenzio assordante sullo sfregio alla storia della Sardegna. Un sacrilegio senza precedenti per i beni archeologici e ambientali, impunemente saccheggiati da progetti che finiscono nel grande business degli incentivi di Stato.

Confronto in alto mare

Un confronto quello tra Stato e Regione che langue, senza che si affrontino le questioni dirimenti, strategiche e sostanziali, a partire proprio dal metanodotto Galsi. Il governo non ha ancora detto come realmente stanno le cose, anche perché sarebbe inconcepibile, oltre che insostenibile, mandare avanti sia i piani del governo Draghi che quelli di un cambio radicale di scenario imposto dal vertice italo-algerino.

Melina di Stato

Il tempo della melina istituzionale, del rinvio perenne, è abbondantemente scaduto. Le norme vigenti, infatti, impongono che tra due anni, nel 2025 , si debbano spegnere le centrali a carbone di Porto Torres e Portovesme. In quel momento la Sardegna, se quella tempistica surreale prevista per legge dovesse consumarsi, resterebbe di fatto senza energia elettrica. Ritardare scelte getterà industrie e famiglie nel panico energetico, senza alcun orizzonte certo per un fattore fondamentale della produzione come l'energia, essenziale per la vita di un'Isola. Il 23 febbraio, intanto, al Consiglio di Stato, si riparte da un rinvio, l'ennesimo.

