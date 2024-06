Decreto «aree idonee», assalto alla Civiltà nuragica 

Farebbe piacere alla Premier Giorgia Meloni, romana de’ Roma, vedere il Colosseo circondato da una rigogliosa “foresta” di pale eoliche da 200 metri d’altezza e da infinite “spianate” di pannelli fotovoltaici? E cosa ne penserebbero gli ultimi due Presidenti del Consiglio toscani, Matteo Renzi, Italia Viva, e Giuseppe Conte, Cinque Stelle, cresciuti su sponde opposte dell’Arno, se la Torre più storta del mondo, quella di Pisa, fosse surclassata da aerogeneratori di ultima generazione? E farebbero salti di gioia Luca Zaia, Presidente leghista del Veneto, con i tre Ministri del nord est, della Giustizia Nordio, del Made in Italia Urso e alle Riforme Casellati, se l’orizzonte di Piazza San Marco a Venezia fosse “aggraziato” da una miriade di eliche rotanti e specchi solari? Ne dubitiamo. Il problema, le donne e gli uomini del Governo di Roma, del resto lo hanno risolto alla radice: gli unici monumenti storico-archeologici da devastare sono solo quelli dell’antica Civiltà Nuragica, in terra sarda.

Attacco Nuragico

Il decreto sulle «aree idonee», l’ultima stesura inviata giusto ieri dal Governo alla Conferenza Unificata, è il più grave atto statale mai messo a segno contro l’immenso museo a cielo aperto della Sardegna nuragica. Aver previsto la possibilità di installare pannelli fotovoltaici a cinquecento metri da qualsiasi Nuraghe, o pale eoliche alte come grattacieli da sessanta piani, ad appena tre km da ogni insediamento nuragico significa aver deciso di colpire alle fondamenta la Civiltà Nuragica che ha fondato la sua primordiale specificità proprio nella massima diffusione territoriale all’interno di un esclusivo paesaggio rurale e naturalistico dell’Isola. Ritenere «aree idonee» quelle intorno alle magnificenze di una Civiltà megalitica ancora inesplorata è un vero e proprio sfregio all’identità più remota dell’Isola. Una misura, quella archeologica riportata nel decreto del Governo, che sembra scritta come “despotica” risposta alle numerose sentenze dello stesso Tar Sardegna che aveva più volte richiamato la preminenza storico-archeologica nuragica rispetto agli insediamenti para-industriali previsti dalle società dedite alle “slot machine” degli incentivi statali per eolico e fotovoltaico. Tutto questo scempio, ovviamente, non sfiora minimamente i patrimoni archeologici italiani, per gran parte inglobati nelle cinte urbane, ma si concentra esclusivamente, come una discriminazione archeologico-razziale, solo in terra sarda. A questo si aggiunge lo “scempio” di una norma che prevede di far salvi tutti i progetti presentati sino ad oggi, nel senso che dovranno essere esaminati con le norme previgenti. Un altro smacco pesantissimo per la Sardegna visto che gran parte dei progetti speculativi presentati in questi ultimi anni sono per gran parte posizionati nella terra dei Nuraghi. Un’operazione tutta “romana” che, da una parte, punta a salvaguardare i bacini elettorali dei grandi partiti, dove progetti non ne sono stati presentati, mentre dall’altra “scarica” gran parte della pressione progettuale e autorizzativa sull’Isola.

Lesione costituzionale

Il Governo, imponendo parametri definiti per l’individuazione delle «aree idonee», non solo compie una lesione costituzionale delle sue competenze in materia di “Governo del territorio”, ma viola palesemente un trattamento equilibrato tra Regioni, ignorando del tutto le diverse articolazioni e specificità. Resta, infine, un mistero il motivo per il quale le quote di produzione energetica rinnovabile siano state quasi dimezzate per la Valle d’Aosta e alle province di Bolzano e Trento, tutte istituzioni a statuto autonomo, mentre, invece, sono state ulteriormente incrementate per Sardegna e dintorni.

Calare la maschera

Ora, per tutti, è il momento di calare la maschera: favorevoli o contrari a questo decreto. I margini di trattativa sono inesistenti: il Governo vuole a tutti i costi imporre le proprie regole a vantaggio dell’immenso piano speculativo, vuole invadere la sfera statutaria delle Regioni speciali, con il solo obiettivo di “rispettare” i parametri europei. Una visione bislacca e strabica: da una parte devastano la Sardegna per rispettare i parametri europei del Pnrr sulla Transizione Ecologica, dall’altra, i fondi che arrivano da Bruxelles vengono utilizzati ovunque a piene mani, in Sardegna solo qualche umiliante “briciola”. È chiaro che se la Regione sarda avallerà questo Decreto, esprimendo l’Intesa, e non lo impugnerà davanti alla Corte Costituzionale, il significato sarà chiaro: il Consiglio Regionale, con una “norma urbanistica”, poteva bloccare la devastazione, ma non lo ha voluto fare. Il Colosseo, 2000 anni di storia, è salvo, la Reggia nuragica di Barumini, 3.500 anni di vita, no. La Civiltà nuragica è circondata, i responsabili saranno tutti identificabili.

