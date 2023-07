“Decorso del Covid imprevedibile”: ipoteca sui processi 

“Le condotte si collocano nella fase emergenziale affrontata nel periodo di insorgenza dell’epidemia, nel momento di maggiore difficoltà operativa. Con un decorso del contagio - per rapidità, aggressività e letalità - del tutto imprevedibile ed incontrollato per le autorità sanitarie a livello mondiale. Le indicazioni operative, per gli operatori delle strutture sociosanitarie, erano piuttosto carenti e implementate nel tempo sulla base delle conoscenze man mano acquisite”: fatta questa premessa, la Corte d’Appello di Sassari dichiara l’innocenza di Luca Bresci, 43 anni, di Ozieri, e Nicoletta Manuela Palmas, di 49, rispettivamente titolare e direttrice della casa di riposo di Torralba.

Il passaggio è il cuore delle motivazioni delle sentenza che esclude la responsabilità di Bresci e Palmas per i decessi causati dal Covid nella struttura. Ma le motivazioni depositate di recente sono una pesante ipoteca anche su tutti i processi in corso, perché l’orientamento della Corte d’Appello ora è chiaro. Le indagini sulle condotte omissive che avrebbero causato decine di morti e favorito il contagio nelle strutture sanitarie ed Rsa del Sassarese hanno un problema di fondo. Attribuiscono a posteriori, secondo i giudici, la responsabilità a medici e manager sanitari della mancata applicazione di regole cautelari “al momento neppure conoscibili dall’agente, immemori della situazione specifica nella quale ci si era trovati ad operare e delle generalizzate difficoltà incontrate all'interno delle strutture residenziali di accoglienza, e non solo. Certamente impreparate ad affrontare una simile, imprevedibile ed incontrollabile, evenienza pandemica mondiale”. La Corte parla di una “situazione contingente oltremodo confusa e caotica” e di impossibilità di esigere il rispetto di regole “neppure chiaramente definite”. I giudici hanno accolto le argomentazioni del penalista Nicola Satta. Non è escluso che il caso approdi in Cassazione.

