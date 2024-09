Decoro urbano, sistemati undici nuovi cestini 

Undici nuovi cestini per un miglior decoro urbano. Hanno terminato di montarli ieri gli operai del cantiere Lavoras. Sono stati posizionati, su indicazione del Comune di Tortolì, nel piazzale Scogli Rossi, nelle vie Lungomare, Porto Frailis, San Gemiliano (belvedere Hotel Club Saraceno) e viale Arbatax, dirimpetto le palazzine ex Gescal.

Prosegue così la graduale opera di sostituzione dei vecchi raccoglitori con modelli omogenei e dotati di copertura in modo da impedire il non corretto conferimento dei rifiuti da passeggio.

I nuovi cestini si aggiungono a quelli posizionati nei mesi scorsi lungo via Monsignor Virgilio, per un design d’arreso più moderno. L’obiettivo è arrivare a coprire più aree del centro urbano.

«L’arredo urbano - è il commento di Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente - rappresenta un biglietto da visita della città. Così come lo scorso hanno abbiamo dedicato particolare attenzione a via Monsignor Virgilio, quest’anno abbiamo predisposto due macro interventi per riqualificare l’abitato».

Nel dettaglio, l’esponente della maggioranza illustra il piano di decoro urbano avviato nei mesi scorsi.

«Il primo macro intervento - spiega - è rivolto al centro storico, posizionando dei cestini “anti-sacchetto” in piazza Caduti, corso Umberto, piazzale multipiano e piazza rinascita e una linea più moderna in via Lungomare, Porto Frailis, San Gemiliano e viale Arbatax». (ro. se.)

