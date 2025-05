Decoro urbano: polemiche in Consiglio 

«Coinvolgere i cittadini sul decoro urbano è lodevole, se non fosse che si chiede l’acquisto di arredi, come panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici»: così in Aula il consigliere di minoranza di Arbus, Agostino Pilia, contro l’invito dell’amministrazione rivolto ai volontari che hanno a cuore il senso civico. La risposta del sindaco, Paolo Salis: «L’iniziativa è nata in seguito alle tante richieste di persone, associazioni e società per l’adozione di un angolo del paese da curare. Al momento c’è una sola domanda». E Pilia, primo firmatario di un’interrogazione, incalza: «La nostra cittadina soffre da tre anni la mancata cura del verde pubblico, indecoroso per un territorio votato al turismo. Forse il bando è stato copiato da altro ente, non è certamente un fatto negativo. Riportare, però, condizioni e situazioni che da noi non esistono disorienta i cittadini, oltre ad essere sintomo di approssimazione. Abbiamo il Ceas che potrebbe darci una mano d’aiuto». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA