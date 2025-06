Decoro urbano, ordinanza del sindaco 

Suolo pubblico, verde e decoro urbano sono gli argomenti al centro di un’ordinanza del sindaco Antonello Puggioni che sta facendo discutere. A Calasetta, dopo un primo periodo di avviso e tolleranza, la polizia locale ha ricevuto l’ordine di far rispettare le regole e passerà alle maniere forti verso chi non vuole accettarle.

«Ho chiesto cortesemente di eliminare dal suolo pubblico vasi, sedie, biciclette e manufatti posizionati senza autorizzazione - ha precisato il sindaco - anche a costo di diventare impopolare, le regole devo farle rispettare. Ho avvisato tutti pubblicamente perché ho saputo che ci sono persone che non vogliono rispettare quanto stabilito nell’ordinanza, pertanto, si parte con la verbalizzazione delle infrazioni». Le multe vanno da 50 a 300 euro e non vanno a sanare la posizione irregolare di chi occupa in modo abusivo il suolo pubblico. «L’unica eccezionale - ha precisato Puggioni - la facciamo per i Dehor delle attività commerciali perché siamo in piena stagione estiva, ma dal primo novembre, tutti dovranno smontare e si riparte da zero con richieste formali agli uffici e pagamento del suolo pubblico. Adesso è una giungla non più tollerabile». (s. g.)

