Decoro urbano, multe per chi non pulisce 

Per l’igiene del centro urbano, oltre che per il decoro e per adempiere alla normativa antincendio, il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco ha firmato l’ordinanza per la potatura e lo sfalcio delle erbacce, sia di quelle vicine alle abitazioni, sia di quelle nelle aree non edificate vicine alle strade e alle pubbliche vie.

Nel provvedimento il primo cittadino sottolinea che «bisogna provvedere alla bonifica delle stesse aree da accumuli di rifiuti o depositi di altri materiali di scarto che possano essere rifiuti per i parassiti». Lotta alle erbacce e alle sterpaglie nel centro abitato, in particolare per limitare il rischio del proliferare di parassiti. Nell’ordinanza sulla pulizia e l’igiene in vista della stagione calda ci sono anche prescrizioni per i possessori di animali domestici, invitati a «mantenere puliti, a mezzo di disinfezioni periodiche, gli spazi dedicati agli animali» mentre per gli allevatori è stabilito il divieto assoluto della sosta, il transito e del pascolo delle greggi nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’agglomerato urbano.

Le trasgressioni all’ordinanza sulla manutenzione e cura delle aree pubbliche saranno punite con multe dai 50 ai 500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA