Decoro urbano La minoranza va all’attacco 

Atti vandalici, degrado degli spazi pubblici e del verde urbano. Le condizioni in cui versa Nuoro sono oggetto di un’interrogazione firmata dai consiglieri di minoranza di Progetto Nuoro, Lisetta Bidoni e Mario Carcassi, al sindaco Emiliano Fenu. Tra i destinatari anche il presidente del Consiglio comunale Elia Carai e gli assessori all’Ambiente e all’Urbanistica.

Bidoni e Carcassi descrivono il pessimo biglietto da visita che a loro avviso offrirebbe la città ai cittadini e ai visitatori, dal centro storico al monte Ortobene, e chiedono «Quali misure intendono adottare», sindaco e assessori competenti, per garantire la cura, la manutenzione, la gestione e la pulizia degli spazi pubblici e del verde urbano, per garantire spazi dignitosi alle persone anziane, ai bambini e alle bambine, alle persone con disabilità, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la città».

Per i due consiglieri di minoranza «la cura degli spazi pubblici deve rappresentare una priorità perché dalla loro qualità dipendono l’immagine di Nuoro, il benessere della comunità e il rispetto dovuto a un patrimonio che appartiene a tutti. La dignità di una città – concludono gli esponenti di Progetto per Nuoro – si misura anche da come sa custodire i propri luoghi. Ogni giardino curato, ogni albero salvaguardato, ogni fontana funzionante, ogni servizio pubblico decoroso raccontano una comunità che ha rispetto di sé stessa».

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