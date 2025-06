Decoro urbano: in paese aperti tre cantieri 

Operai al lavoro in paese e nelle località del litorale. Negli ultimi giorni sono stati avviati ben tre cantieri nell’ambito della pulizia delle strade, cura del verde pubblico e interventi a San Nicolò e Cala Domestica. «L’intervento interessa l’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate in vista della stagione estiva – afferma la sindaca Laura Cappelli – il nostro obiettivo è garantire un paese pulito, ordinato e accogliente per cittadini, visitatori e turisti. L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli operatori che, con impegno e professionalità, stanno lavorando ogni giorno per migliorare l’aspetto e la vivibilità del nostro territorio».

La sindaca invita cittadini e turisti a rispettare gli spazi pubblici, a non abbandonare i rifiuti e a segnalare «eventuali criticità».

