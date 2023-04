Decoro urbano, arrivano i nuovi cestini per gli escrementi dei cani 

Un arrivo molto gradito in tante strade di Sestu. Quello dei cestini porta rifiuti differenziati e negli ultimi giorni anche dei nuovi distributori dei sacchetti per raccogliere le deiezioni dei cani. Sono apparsi in diverse vie, e ce ne sono ancora molti altri in arrivo. Una novità portata da Etambiente, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti.

«Da qualche mese sono “spuntati” i primi cestini singoli con posacenere e i cestini a petalo che danno la possibilità di differenziare sino a 4 tipologie di rifiuti. Ma la cosa che proprio mancava erano I contenitori per le deiezioni canine dai quali possiamo prelevare bustine per la raccolta di quanto i nostri amici a 4 zampe depositano a terra», spiega l’assessore Emanuele Meloni. «Sul tema decoro urbano stiamo procedendo spediti anche grazie ai nostri funzionari e in particolare vorrei ringraziare il nostro geometra La Ferla. Ora spetta a tutti noi rispettare quanto fatto perché ogni cestino è stato acquistato con i soldi dei cittadini. Sono certo che il senso civico prevarrà su quei pochi atti vandalici che abbiamo visto “in opera”». Continua la sindaca Paola Secci: «Così veniamo incontro alle esigenze dei cittadini possessori di amici a quattro zampe e per aumentare il decoro urbano».

