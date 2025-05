Decoro urbano, 56 assunzioni 

«La sfida è che il primo gruppo entri in azione ai primi di luglio, altrimenti da settembre avremo comunque quasi sessanta persone che contribuiranno a dare una nuova immagine alla città»: l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti sa che quella lanciata dal Comune di Carbonia è una scommessa molto delicata.

L’ente da anni vive una dicotomia: da un lato riesce spesso a vincere bandi per decine di milioni di euro per importanti progetti di rilancio, dall’altro – considerata la carenza di personale – talora stenta anche nelle piccole manutenzioni o nel mantenimento del decoro urbano. C’è un piano B: l’assunzione per 8 mesi di 56 persone nell’ambito dei cantieri regionali Lavoras o di quelli comunali. Un’opportunità, in un territorio ancora caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione.

Le figure ricercate

Il Comune si appresta così ad assumere tre muratori, due tinteggiatori, due giardinieri esperti, quindici operatori esperti nell’uso della motosega, diciotto addetti alla manutenzione del verde, dieci manovali semplici, due impiegati che dovranno tenere contabilità e altri aspetti, e quattro geometri che dovranno coordinare le squadre. Per otto disoccupati c’è ancora tempo sino all’11 giugno per presentare domanda all’ufficio di collocamento.

Le criticità

Su quando e dove andranno a intervenire le cinque squadre che verranno formate, c’è l’imbarazzo della scelta. Intanto, arrivati ormai a giugno, parte della città (a onta della stessa ordinanza del Comune indirizzata ai privati) annovera ancora marciapiedi ricoperte da erbacce e zone dove ci sono arredi urbani (muretti) e altre piccole strutture da ripristinare.

Cosa si farà

«Faremo eseguire diversi lavori», annuncia l’assessore Casti: «Dalle pulizie generali, alle potature al giardinaggio, interventi di piccole manutenzioni, sistemazioni varie, cura del verde ove deficitario, la valorizzazione del patrimonio boschivo».

Un po’ tutta la città, frazioni comprese, reclama più cura del decoro urbano. E gli esempi fioccano: parte della recinzione in legno della Casa della domotica (dove hanno sede pure alcuni servizi Asl) è danneggiata da anni, molte alberature sui marciapiedi sono così ramificate da impedire il passaggio dei pedoni, muretti di scuole o di luoghi pubblici risultano divelti da tempo immemorabile, come pure sono a pezzi alcune pavimentazioni di piazzette e luoghi di ritrovo dei bambini.

