Decoro, regolamenti snobbati 

Ce n’è per tutti i gusti e ogni necessità: obblighi, divieti, prescrizioni, diritti e doveri. Questa e le precedenti amministrazioni hanno scritto in ben 94 “regolamenti” le norme che vincolano i cittadini ma anche gli amministratori quando suona la campanella della trasparenza; i dirigenti e i dipendenti tutti chiamati al rispetto della privacy (quando le condizioni lo impone) e alla disciplina.

Qualche regolamento è superato, come quello che un tempo regolava l’elezione e la funzione delle “Circoscrizioni” delle frazioni e delle borgate, qualche altro fa sorridere non tanto perché superato quanto perché il cittadino non se lo fila e la vigilanza ci passa sopra. Su tutti quello del decoro.

Conduzioni animali

Il 10 settembre 2019 il Consiglio comunale approvava il regolamento “Tutela, detenzione e conduzioni animali”, 39 articoli per imporre il rispetto degli animali di ogni razza: cani e gatti, volatili e pesci. Zero maltrattamenti in casa e fuori. I proprietari «dovranno dotarsi dei relativi mezzi per la pulizia da esibire su richiesta degli agenti di Polizia locale»: chi sporca pulisce non quando capita ma sempre. Le prescrizioni valgono non solo per i cani ma anche (articolo 22) «ad altre specie animali, quali equine, ovine o altre condotte dall’uomo». Salvo deroga, «solo in caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati ed espressamente autorizzate dall’amministrazione comunale. Tale deroga viene estesa ai 30 giorni antecedenti lo svolgimento della Sartiglia». Un mese, non quattro che sarebbe anche giusto sempre che il regolamento lo preveda.

Non è scontato ma è possibile, le pariglie non danno grande fastidio alla circolazione stradale e ai passanti; i cavalli lasciano però abbandonati segni nell’asfalto e nei marciapiedi e lì restano perché non c’è un incaricato comunale, dei cavalieri o della Fondazione che provveda.

«Vicoli-orinatoi»

Restando in tema, il 9 ottobre 2018 con deliberazione 87 il Consiglio comunale approva il “Regolamento igiene e decoro urbano”. I 49 articoli disciplinano il ritiro dei rifiuti urbani, lo spazzamento, il diserbo, la pulizia dei pozzetti e caditoie stradali, le aree di sosta per i nomadi e all’articolo 35 il “lavaggio strade, piazze e marciapiedi”. Al comma 2: «I vicoli e le aree utilizzate impropriamente come orinatoi dovranno essere sottoposti a frequente lavaggio e disinfezione a discrezione dell’Amministrazione». Discrezione per discrezione ci permettiamo: i viottolini del centro storico, via Diego Contini, via De Castro e le stradine che portano a via Dritta. Da quelle parti i resti degli eccessi alcolici e mangerecci della notte di Capodanno nonostante siano stati in parte ripuliti da Giovepluvio, che però non possiede il disinfestatore, sono ancora visibili a ricordare quel che succede ogni fine settimana e le notti della Sartiglia. Alla faccia del regolamento.

