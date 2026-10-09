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Castiadas.
10 ottobre 2026 alle 00:38

Decoro, prima casa e luminarie: arriva l’ok alla variazione di bilancio 

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Massima attenzione al decoro del paese, ai proprietari delle prime case e alle luminarie natalizie: queste le voci principali della variazione del bilancio di previsione, la quarta, approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Castiadas. Una variazione minima per quanto riguarda l’importo complessivo, pari a circa 23mila euro per il 2026, ma con importanti storni tra i vari capitoli. Sono stati messi così a disposizione oltre 50mila euro per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, 200mila per il verde pubblico e 50mila per le luminarie. Il sindaco Eugenio Murgioni rimarca «l’importanza del finanziamento per le prime case, a sostegno dei cittadini e della permanenza a Castiadas», ma anche l’impegno per le luminarie: «Abbiamo sempre prestato particolare attenzione alla loro organizzazione, sia per offrire occasioni di aggregazione durante il periodo festivo, sia per contribuire alla valorizzazione del paese». Sul punto è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu, che dice: «Ritengo importante destinare risorse alle luminarie, ai viaggi per anziani e alle iniziative di aggregazione. Sono interventi che contribuiscono alla qualità della vita della comunità e alla promozione del territorio». (g.a.)

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