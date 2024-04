Decoro fantasma e sporcizia, la minoranza va all’attacco 

Recependo le numerose lamentele, il gruppo di minoranza “Costruiamo insieme il domani” prende posizione sulla situazione di degrado e sporcizia in cui verserebbe tutto il paese.

«Il decoro urbano – evidenzia il capogruppo, Antonello Rossi - definisce la bellezza e la dignità dello spazio in cui si vive. Più ampiamente esprime un concetto estetico e morale che concerne la qualità sociale della comunità. La manutenzione del decoro urbano è una competenza dell’amministrazione comunale che provvede alla pulizia delle strade e a rimediare ai danni procurati all’arredo. Tutto questo non succede ad Ales - denuncia Rossi - e tante sono le richieste di cittadini che anche allegando alcune foto ci chiedono di intervenire per mettere in luce una situazione che non va bene».

«Capiamo bene che con i due operai a disposizione del Comune ben poco si può fare – sottolinea il capogruppo dell’opposizione - e neppure i lavoratori da assumere con i cantieri possono risolvere la situazione». Da qui la proposta della minoranza. «La pulizia dell’abitato – consiglia Antonello Rossi - potrebbe essere affidata ad una ditta esterna che ha personale e mezzi per pulire vie e piazze ma soprattutto curare il decoro».

