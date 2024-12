Decollano i progetti dei nonnini 

Decolla a Giba il progetto Faendi Cosasa, gestito dalla società cooperativa Il Delfino per il Comune di Giba. Vede protagonisti i nonni del paese con diverse iniziative. Tra queste troviamo la realizzazione dell’Orto sociale, con i nonnini che hanno realizzato un bellissimo in cui sono presenti diverse specie di piante e ortaggi.

Il gruppo formato da 17 residenti di Giba e Villarios, come ogni anno in questo periodo è impegnato nella realizzazione di alcuni lavori natalizi: i partecipanti si sono dilettati nella realizzazione di un bellissimo presepe con i personaggi fatti a mano che indossano l’abito sardo. In npiù è stata completata la realizzazione dell’albero di Natale fatto a mano con delle piccole mattonelle in lana realizzate ad uncinetto cucite l’una sull’altra.

«Sono progetti che rappresentano le radici del paese - spiega coordinatrice Marina Caggiari - mentendo in piedi le tradizioni locali e trasmettendole ai più giovani».