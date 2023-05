Decolla la scuola di volo 

Perché l'obiettivo della scuola volo è quello di accogliere piloti militari provenienti da tutto il mondo per l'addestramento della fase 4, l'ultima, la più avanzata, quella che prepara a volare sui caccia di quarta e quinta generazione e dopo la quale i piloti tornati nel loro paese accederanno alla fase 5, quella delle strategie militari. Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria, Canada e Arabia Saudita, hanno già scelto di mandare i propri giovani piloti a Decimomannu, attratti dall’eccellenza tecnologica di Leonardo e dal sistema integrato di addestramento basato sull'M-346 (denominato T-346A per l’Aeronautica Militare) e dalla tecnologia Live, Virtual and Constructive, che permette di interagire, attraverso il simulatore, con i piloti in volo nell'ambito della stessa missione addestrativa.

Un'area di 130mila metri quadri di cui 35mila coperti. Un nuovo centro logistico e di manutenzione, hangar e linea di volo per i 22 M-346 in dotazione alla scuola, una struttura destinata al Ground Based Training System, per i voli simulati, che include due Full Mission Simulator e tre simulatori sintetici Part Task Trainer, più aule e uffici. E poi mensa, impianti sportivi e un centinaio di alloggi destinati ai frequentatori italiani ed internazionali.

I numeri impressionanti e le strutture imponenti non devono stupire, se è vero che l'Itts, l'International Flight Training School, si candida a diventare un punto di riferimento mondiale dell'addestramento militare al volo. Nata nel 2018 dalla collaborazione tra l'Aeronautica Militare, Leonardo e la Regione Sardegna, ha trovato come sede la base militare di Decimomannu dove oggi è stato inaugurato il campus.

La base

Le Nazioni

I partner

«Per la prima volta – afferma Roberto Cingolani, Ceo di Leonardo - una partecipata stringe un patto di ferro con Aeronautica e la Regione, un passo avanti per la difesa e per la sicurezza informatica ed energetica».

«Due anni fa, qui c'era un prato – ricorda Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore - e se oggi qui c'è il mio omologo giapponese, significa che siamo davvero un'eccellenza».

Durante la presentazione si è parlato anche di ricadute economiche per le comunità della zona: oltre 300 persone impegnate nella costruzione del campus, e presenza prevista di oltre 400 tra dipendenti civili, militari e studenti. «In Sardegna troveranno ospitalità circa 80 allievi-piloti all'anno- annuncia Matteo Perego, Sottosegretario di Stato alla Difesa- di cui circa 60 piloti con le rispettive famiglie provenienti da paesi esteri».

La Regione

«Un progetto innovativo e rivoluzionario - precisa l'assessora regionale per gli Affari Generali Andreina Farris - che avrà ricadute positive per la Sardegna, la Giunta Solinas è impegnata a sostenere progetti in alta tecnologia come quello di Decimomannu o l’Einstein Telescope».

Disponibilità da parte dei sindaci che Goretti ha ringraziato personalmente. «Abbiamo costruito un buon rapporto con l'Aeronautica – dice Maria Laura Orrù, sindaca di Elmas – per trovare la sintonia fra necessità dell'aviazione militare e quella civile, per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini della zona, come per esempio la comunità».

«Dopo aver lottato in questi anni affinché l'aeroporto militare venisse utilizzato in tutte le sue potenzialità – aggiunge Anna Paola Marongiu, sindaca di Decimomannu - vivo davvero con grande speranza per il futuro questo progetto».

