Decolla la raccolta differenziata 

Se il Comune più virtuoso per la raccolta differenziata in Italia è Treviso, con l’88% dei rifiuti differenziati, Sestu porta a casa un più che soddisfacente 78,11% per cento: dato in crescita rispetto al 2021 quando si era appena sopra il 70 per cento. E intanto vanno avanti i lavori per ingrandire l’ecocentro.

Il miglioramento

Per il Comune passi in avanti importanti. L’assessore Emanuele Meloni, responsabile dell’Igiene e raccolta rifiuti, sottolinea: «Un risultato frutto dell’impegno dei cittadini, ed è solo grazie a loro che possiamo ancora migliorare». Infatti dal 2021 c’è stato un salto dalla percentuale del 70,84%, a quella attuale, mentre l’incidenza del secco è scesa dal 27,94% al 22,11%, in peso, da 2.407.520 chili di secco indifferenziato a 1.844.420. Numeri che fanno ben sperare per il futuro. I cittadini hanno imparato a differenziare sempre meglio grazie all’appalto in corso e con le campagne di sensibilizzazione, le informazioni sui social, sito internet e all’ecosportello».

Inaugurazione

Tra i fattori chiave c’è anche l’ecocentro. Sono quasi al termine i lavori di ampliamento, che porteranno ad aumentare la capacità di raccolta della struttura. A breve l’inaugurazione della nuova area. Intanto il centro è stato aperto al pubblico dal lunedì al sabato di mattina e sera, e da poco anche la domenica mattina. Anche qui i numeri parlano chiaro, con una media di 80 ingressi al giorno e 40 la domenica. Ci sono poi i cestini: «Ne abbiamo posizionato 26, 24 “a petalo”, con cui si può fare la raccolta differenziata. Ce ne sono altri 10 per i bisogni dei cani».

Le sanzioni

Un quadro positivo ma non mancano i problemi da combattere, come le discariche abusive. La Polizia Locale ha emesso 40 multe per abbandono di rifiuti. Dato a picco nelle campagne, nei paraggi delle attività commerciali, e pure in alcuni angoli di Sestu, abbastanza vicino al centro. Cumuli di rifiuti, cartacce, rottami, talvolta anche veicoli abbandonati. Un problema che va di pari passo con gli incendi abusivi di questi rifiuti. Non sempre i colpevoli sono cittadini, talvolta si tratta di estranei, oppure “trasfertisti”, che lavorano a Sestu. Un problema che forze dell’ordine e Polizia Locale conoscono bene. «Potenzieremo l’attività contro le discariche abusive perché, oltre a essere un danno per l’ambiente, ci rallentano nella corsa verso una percentuale di differenziata che va oltre 80 per cento», continua Meloni. La sindaca Paola Secci aggiunge: «Abbiamo ottenuto tutto ciò grazie alla sinergia tra amministrazione, personale tecnico del Comune ed Etambiente con la quale abbiamo portato avanti progetti di comunicazione e campagne di sensibilizzazione, anche con le scuole del nostro territorio. Con la collaborazione della Polizia locale e della Compagnia barracellare vogliamo intensificare i controlli per ridurre l’annoso problema delle discariche».

