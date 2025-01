Decolla il volo da Cagliari per Pescara 

Il lancio di una campagna Ryanair in Abruzzo ha aperto la strada un nuovo collegamento aereo tra Cagliari e Pescara che sarà operativo dalla tarda primavera. Sono previsti tre voli alla settimana che avvicineranno il capoluogo sardo alla costa adriatica. Il vettore irlandese si prepara a lanciare la nuova stagione di voli per l’Isola anche se resta il problema dei collegamenti invernali, sensibilmente inferiori rispetto alla rete congegnata a partire da aprile e rinforzata soprattutto da giugno.

La crescita in Abruzzo, dove sono previste diverse nuove rotte (seppur stagionali) è legata all’eliminazione della tassa addizionale comunale, voluta dalla Regione per favorire l’avvicinamento delle compagnie aeree low cost. In passato il collegamento tra Cagliari e Pescara era stato assicurato dal vettore spagnolo Volotea, che dopo le fine del periodo in cui gestiva la continuità territoriale ha sensibilmente ridotto il raggio d’azione in Sardegna.

