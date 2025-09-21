VaiOnline
Belvì.
22 settembre 2025 alle 00:07

Decolla il progetto sulla rete ciclabile extraurbana 

Belvì investe sulla mobilità extraurbana e lancia il progetto “Moverbì” sostenuto dal ministero dello Sport e parte del programma “Bici in Comune” nella rete Sport e salute. Cinquantamila euro le risorse in campo (di cui 10 mila cofinanziate dal Comune) per un’iniziativa che prevede lo sviluppo di una rete ciclabile nei Comuni della Barbagia di Belvì, unita a tappe enogastronomiche, culturali e ambientali. Il piano comprende l’acquisto di 6 e-bike, l’installazione di 4 stazioni di ricarica, la digitalizzazione dei tracciati e la segnaletica interattiva. Prevista la riqualificazione dei tratti esistenti e quattro eventi (Tour Test, Belvì Trail, Notturna in Mtb e Colori d’autunno) che coinvolgeranno sportivi, famiglie e turisti. Nella serata di sabato la presentazione ufficiale e ieri il tour test del mattino alla presenza di esperti e appassionati. «È un progetto ambizioso. Guarda a un futuro dove il turismo attivo, esperienziale e inclusivo siano al centro - dice l’assessora allo Sport Francesca Pranteddu -. Da anni il paese punta sulla mountain bike grazie all’associazione Belvì Trail, che il Comune sostiene attraverso eventi e con Moverbì abbiamo unito le forze. Tutto ciò permetterà anche la manutenzione costante dei percorsi». (g. i. o.)

