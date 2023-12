Decolla il nuovo ecocentro 

Vernici, ingombranti, pneumatici, macchinari, vetro, imballaggi di metallo. E ancora batterie, accumulatori, legno, sfalci, vecchie insegne. Si potrà conferire un po’ di tutto al nuovo ecocentro, gestito dalla società È-Comune, situato nell'ex mattatoio di Pratosardo lungo la vecchia statale 389 per Orune ed inaugurato ieri. Si tratta di un centro di raccolta di “tipo B” dove è possibile conferire i rifiuti urbani non pericolosi, sia da parte delle utenze domestiche, ma soprattutto di quelle non domestiche. Non un dettaglio visto le imprese che operano a Pratosardo «finalmente» dice Peppe Mattu, operatore e membro del consiglio direttivo del Consorzio operatori «è un battaglia che conducevamo da anni».

Le imprese

La soddisfazione per le imprese è tangibile, tanto che si guarda al bicchiere mezzo pieno: «Era una battaglia che portavamo avanti da anni – sottolinea Peppe Mattu - visto che nessuna partita iva poteva conferire in nessun ecocentro né qui a Prato né in città. Contenti nonostante sia una vittoria parziale perché possiamo portare solo tre pezzi per volta, inizieremo con gli arretrati accatastati. Ora ci sono tante altre battaglie – dice Mattu – ad esempio siamo al buio completo, questo ci ha costretto ad illuminare le insegne e paghiamo un balzello in più. Poi c’è sempre la questione centro di compostaggio». Il presidente Giampiero Pittorra aggiunge «aspettiamo che venga completato il passaggio della Zir al Comune, è fondamentale per la Zes senza rimaniamo fuori dagli investimenti»

Ecocentro

Unico requisito per potere “scaricare” i rifiuti quello di essere regolarmente iscritte al ruolo Tari del Comune di Nuoro. Nella struttura è possibile conferire anche specifiche categorie di rifiuti speciali, tra cui bombolette spray, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) come frigoriferi, televisori, neon e smartphone nonché vernici, batterie ed accumulatori. A dettare l’elenco, e le quantità, il disciplinare di gestione dell'ecocentro, approvato nella seduta di giunta del 30 novembre, consultabile sul sito del Comune di Nuoro e della È-Comune, fornisce dettagli su tipologie di rifiuti ammissibili, quantità, categorie e modalità di smaltimento.

L’amministrazione

«Stiamo compiendo un passo avanti nella promozione di pratiche ambientali responsabili – ha sottolineato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu -. La gestione sostenibile dei rifiuti è una priorità». Per l’assessora all'Ambiente, Valeria Romagna si tratta di «un’opportunità per i cittadini». L’ecocentro rappresenta un enorme passo in avanti per l’amministratore unico di È-Comune Paolo Tuffu «una struttura che fornisce una risposta alle esigenze dei cittadini ma soprattutto delle utenze non domestiche». La struttura sarà operativa il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 13 alle 19 e il martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 12.30.

