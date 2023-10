Decolla il cantiere per il parco con aree giochi e fitness 

Al via i lavori per un nuovo parco a Sestu, tra via Iglesias, via Torricelli, via Pacinotti e via Marconi, proprio accanto al centro commerciale Conad, e ai nuovi marciapiedi e parcheggi. Quasi 180mila euro la somma investita, ed è previsto che i lavori durino una novantina di giorni.

«Il parco nasce dalle cessioni di circa 5.600 metri quadrati prevista nella lottizzazione che ha portato alla nascita del market in via Iglesias. Di questi metri quadrati un migliaio circa è per i parcheggi in via Torricelli», spiega il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita. Quando i privati titolari del centro commerciale hanno ottenuto il permesso di costruire, hanno dovuto anche pagare i cosiddetti oneri concessori: «Fin da subito abbiamo pensato di usare quei soldi per costruire il parco», continua Bullita.

«Avrà un camminamento che contorna un’area giochi e un area fitness, con panchine e punti d’appoggio, oltre che la predisposizione per un chiosco. Saranno piantati nuovi alberi e in futuro sarà possibile aggiungerne di nuovi, senza stravolgere quanto già realizzato», descrive l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. «Tutto questo in un’area in passato completamente abbandonata», conclude la sindaca Paola Secci.

