Decisivo l’intervento del presidente Cadoni 

Oristano. Sarebbe dovuta essere la domenica di Catania-Tharros, partita di semifinale delle fasi nazionali della Coppa Italia di categoria. Che comunque si giocherà mercoledì. La sfida, originariamente prevista per ieri pomeriggio, è saltata per l’impossibilità da parte della società sarda di reperire i biglietti aerei e navali per raggiungere il capoluogo di provincia siciliano, nonostante l’impegno dei dirigenti oristanesi che si sono adoperati in ogni modo per poter giocare la partita, anche attraverso la richiesta formale alla Federazione di rinvio della gara o di eventuale spostamento della sede della semifinale. Il riscontro degli organi federali inizialmente non è stato favorevole. Poi, venerdì, l’intervento in prima persona del presidente della Figc sarda Gianni Cadoni, ha permesso l’effettivo svolgimento della semifinale, riprogrammata per mercoledì alle 15,30 sempre al Comunale di Nesima a Catania.

In Serie B

Non è andata allo stesso modo invece per la Torres in serie B. In occasione della trasferta con il Cittadella, valida per l’ultima giornata di campionato, le rossoblù non hanno potuto raggiungere la città veneta per via di un problema tecnico dell’aereo che avrebbe dovuto portarle a Bologna. Il giudice sportivo, la settimana scorsa, ha decretato la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione che però non cambiano il destino della stagione delle sassaresi, che avevano comunque messo in cassaforte la salvezza con una giornata di anticipo forti dei tre punti di vantaggio sulla penultima (il Tavagnacco).Non si giocherà invece la gara di recupero (in programma ieri pomeriggio) con la Torres, valevole per l’ultima giornata del torneo di Eccellenza, inizialmente rinviata per via degli impegni delle biancorosse nella fase a gironi della Coppa Italia nazionale e definitivamente annullata.

