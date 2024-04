Decisivo il cambio di marcia in trasferta 

Meglio tardi che mai. Perché il Cagliari non si è certo trasformata di colpo in una squadra corsara, capace di chissà quali incursioni in terra straniera. Ma nelle ultime nove giornate la formazione di Claudio Ranieri ha, quanto meno, lasciato da parte la paura di volare e ha trovato modo di fare bottino anche lontano dalla Domus. Che resta il bancomat di punti preferito della stagione (24 sui 32 totali), certo, ma proprio l'inversione di tendenza nelle gare esterne ha dato una spinta decisiva (si spera) nell'inseguimento alla salvezza.

Niente paura

Il cosiddetto “mal di trasferta” ha condizionato la prima parte di stagione del Cagliari, che nelle dodici gare oltre Tirreno iniziali ha messo in carniere appena 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, e con nove sconfitte. Poi lo schiaffone casalingo con la Lazio, la scossa delle dimissioni di Ranieri rigettate dalla squadra e per i rossoblù i punti sono arrivati anche lontano da casa, con la vittoria di Empoli, i pareggi con Udinese e Inter e la sola sconfitta di Monza. Un cambio di marcia proprio nel momento cruciale della stagione e così le ultime cinque giornate, che comprendono anche le trasferte con Genoa, Milan e Sassuolo, fanno meno paura.

Record

Ma le ultime tre trasferte serviranno al Cagliari anche per evitare di scrivere il primato negativo di punti esterni degli ultimi dieci anni in A. Considerando, infatti, i campionati dal 2013-14 a oggi, il bottino di 8 punti è, fin qui, il peggiore in assoluto. Le prossime tre partite esterne potrebbero consentire al Cagliari di fare meglio delle stagioni 2013-14, 2016-17 e 2018-19, chiuse con soli 11 punti all'attivo. I rossoblù possono ancora eguagliare o migliorare i 15 punti dell'ultimo campionato, chiuso con la retrocessione. Impossibile, invece, fare meglio delle altre annate, col record di 20 punti esterni della stagione 2019-20, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e sette sconfitte esterni.

