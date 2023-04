Decisioni sui dehor, chiesto un parere legale  

La pratica dehor è delicata e, a quanto pare, gli inquilini del Palazzo degli Scolopi non riescono a trovare una via d’uscita. Ed ecco allora che si rende necessario «un parere pro veritate in ambito stragiudiziale a un legale esterno a supporto delle decisioni che saranno assunte dal Comune». L’obiettivo è arrivare al regolamento per l’installazione dei dehor.

La proposta originaria della maggioranza era quella di eliminare quelli esistenti nel centro storico, poi il sindaco ha suggerito di far arrivare a scadenza delle concessioni dei titolari dei locali che hanno occupato il suolo pubblico con gazebo e non rinnovare. Ovviamente sono decisioni che non piacciono a chi invece i dehor li ha piazzati spendendo soldi. Ma siccome il regolamento deve finalmente vedere la luce, la dirigente Maria Rimedia Chergia ha firmato una determina con la quale si dà incarico allo studio legale Porcu e Barberio di Cagliari affinché «esprima apposito parere in ambito stragiudiziale sulla complessa questione». Per cui, «acquisito il preventivo di spesa inviato dallo studio legale pari ad 4.377,36 euro», si legge nella determina, ora si attende che gli avvocati Porcu e Barberio diano un parere ufficiale e contribuiscano a risolvere la questione. ( m. g. )

