«Decisione presa senza il via libera della Lega» 

È pressoché uno stupore bipartisan quello che ha accolto in Consiglio la scelta del governatore Solinas di mettere sulla poltrona di segretario generale della Regione l’ex Pd e attuale Italia Viva Luigi Cucca. Quasi ovunque, dai banchi dell’Aula non hanno infatti nascosto le perplessità per una notizia arrivata senza preavviso.

Le parole più gelide sono arrivate dalla maggioranza: «La nomina del nuovo segretario generale l’abbiamo appresa dai giornali. È stata fatta unicamente del presidente Solinas e senza un confronto con i consiglieri della Lega», ha sottolineato subito il coordinatore regionale della Lega, Dario Giagoni. «Se il governatore ha indicato Cucca come l’uomo giusto avrà avuto ottime ragioni, ma sia chiaro, non l’ho ha fatto con il nostro via libera».

«In questi anni il presidente ci ha abituati a nomine “oscene”», ha detto Desirè Manca (M5s). «Mi auguro solo che non sia una mossa tattica per strizzare l’occhio alla minoranza. Sarebbe fallimentare». Gianfranco Ganau (Pd) si è detto «esterrefatto». Non tanto per la scelta del presidente «quanto del fatto che Cucca abbia accettato una nomina che resta politica e di certo controproducente in vista di nuove tornate elettorali».

A conti fatti a finire sotto i riflettori della polemica di minoranza è lo stesso Cucca. «Fossi in lui non avrei mai accettato l’incarico», tuona Massimo Zedda (Progressisti). «Vista l’incapacità di governare da parte del presidente Solinas, dai trasporti alla sanità, dallo sviluppo al lavoro».

