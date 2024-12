Decine di moto per l’ultimo saluto a Matteo Demuro 

Il rombo di decine di moto rompe il silenzio in una piazza San Michele gremita. La messa è appena terminata e gli amici di Matteo Demuro decidono di far urlare i loro bolidi. Un urlo meccanico ma non per questo meno significativo di un pianto.

Del resto Demuro, 36 anni, morto sabato al chilometro 31 della statale 125 dopo che la sua Yamaha si è scontrata frontalmente contro un’auto, era uno di loro, un appassionato di due ruote che nell’ambiente dei bikers era conosciuto con il nome di Lupo. La sua vita è finita in un burrone vicino al bivio per Burcei. Lì l’hanno trovato senza vita i soccorritori.

Anche la chiesa della Medaglia miracolosa, ieri pomeriggio, era gremita. Centinaia le persone che lo hanno voluto salutare per l’ultima volta, affrante, distrutte dal dolore. Demuro, nel 2019, era rimasto coinvolto in un altro incidente stradale in via Vesalio. Anche quella volta era a bordo della sua moto che si era scontrata con un camion. Aveva combattuto a lungo per guarire dalle fratture e dalla ferite riportate. Questa volta, purtroppo, è andata in modo diverso.

Al termine della funzione, dopo un piccolo incidente tecnico (la macchina funebre non si è messa in moto perché aveva la batteria scarica) le moto hanno seguito il feretro sino al cimitero di San Michele, dove Matteo Demuro riposerà per sempre.

