Decine di moto al Biker Meeting  

Tatuaggi, motori rombanti e giacche in pelle. Il piazzale Campioni d’Italia ’69/’70 si è riempito per il primo Biker Meeting di Sestu, organizzato dal club Steel Roses Mc Sardinia. Centinaia le presenze. C’erano chopper, sportive e supersportive. «Sestu è sempre stata legata ai motori, proprio qui è nata la sede sarda degli Steel Roses, club con filiali in tutto il mondo», spiega Giovanni Secci. Tanti i club presenti, spesso coinvolti in attività benefiche. Come gli Svalvolati di Cagliari: «Facciamo raccolte di beneficenza per i bambini del microcitemico, procuriamo giocattoli», dice Patrizio Loddo. O i Baca (Bikers Against Abuse): «Se c’è un minore vittima di abusi, noi gli diamo protezione e supporto» svela Costantino “Muttley” Mereu. Uno stile di vita: «Fratellanza, condivisione, libertà», sintetizza Marco Cossu. Tanti hanno personalizzato la propria due ruote: «Ho tatuato lei sulla mia pelle», svela, orgoglioso, Ismaele Marini.

RIPRODUZIONE RISERVATA